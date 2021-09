Il vescovo di Mazara del Vallo ha rivolto un nuovo appello ai residenti della cittadina nel corso della puntata del 22 settembre di Chi l'ha visto: "Chi sa parli". Non è la prima volta che Monsignor Mogavero scende in campo per sollecitare i concittadini a contattare gli inquirenti nel caso siano a conoscenza di elementi utili a far luce sulla scomparsa di Denise Pipitone. Una presa di posizione che arriva a pochi giorni di distanza dalla richiesta di archiviazione da parte della Procura di Marsala sull'inchiesta bis per il sequestro della figlia di Piera Maggio che vede iscritti sul registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

In particolare, per gli investigatori non sarebbe attendibile la testimonianza relativa alla posizione del nipote di Battista Della Chiave.

Durante il programma condotto da Federica Sciarelli è stata mostrata la ricostruzione dell'intercettazione di una conversazione che Jessica Pulizzi ha avuto con la madre e la nonna. Durante la conversazione fanno riferimento all'Asparino sottolineando che non gli conviene parlare. "Pure lui l'ha presa". La frase non è stata confermata dai Ris e Gaspare Ghaleb ha dichiarato di non essere lui la persona alla quale facevano riferimento Anna Corona e le congiunte.

L'appello del vescovo di Mazara del Vallo dopo la richiesta di archiviazione: 'Chi sa parli'

Dopo 17 anni tra avvistamenti e false piste resta avvolta nel mistero la scomparsa di Denise Pipitone.

La vicenda di Olesya Rostova, la ragazza accostata alla figlia di Piera Maggio, aveva riacceso i riflettori sul caso dopo che Jessica Pulizzi era stata assolta dal processo per sequestro di persona al termine dei tre gradi di giudizio. La Procura di Marsala aveva aperto un nuovo fascicolo di inchiesta dopo la perquisizione nell'abitazione dove Anna Corona viveva nel settembre del 2004.

Quest'ultima e Giuseppe Della Chiave sono stati iscritti sul registro degli indagati.

A distanza di quattro mesi, la Procura ha chiesto l'archiviazione del caso. Dall'attività degli inquirenti sarebbe emerso che non sarebbe attendibile la testimonianza della persona che ha dichiarato di aver visto il nipote di Battista Della Chiave su un treno con la compagna e una bambina il giorno dopo la scomparsa di Denise.

Chi l'ha visto mostra l'intercettazione tra Anna Corona, la madre e la figlia e non confermata dai Ris

Da rilevare che l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha 30 giorni di tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione. Intanto nel corso della puntata del 22 settembre di Chi l'ha visto si è tornato a parlare della pista familiare e della posizione di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi. In particolare è stata mostrata un'intercettazione in cui la figlia di Anna Corona fa riferimento ad una persona chiamata l'Asparino durante una conversazione con la madre e la nonna.

Le congiunte sottolineano che non gli conviene parlare con una delle tre che aggiunge: "Pure lui l'ha presa". La frase, secondo quanto evidenziato dal programma condotto da Federica Sciarelli, non è stata confermata dai Ris mentre Gaspare Ghaleb ha riferito che le tre consanguinee non si riferivano a lui.