Faith No More alle prese con i problemi di salute del loro frontman. Mike Patton, cantautore e musicista statunitense, ha fatto sapere sui social che non può continuare con gli impegni dal vivo a causa dei suoi problemi di "salute mentale". L'artista ha detto che i suoi problemi sono stati esacerbati dalla pandemia di Covid e non può rendere il massimo sul palco. E anche la band, con un comunicato affidato ai social, è stata molto solidale con il cantante.

Tour cancellato per i Faith No More

Mike Patton ha cancellato per il momento tutti i prossimi impegni dal vivo con i Faith No More e con i Mr.

Bungle, il suo altro gruppo. Il musicista fa sapere di essere affetto da problemi di salute mentale, che la pandemia di Covid ha acuito negli ultimi mesi. Patton si dice dispiaciuto per i concerti e i music festival ai quali non può prendere parte e spera di poter tornare quanto prima dal vivo.

Sui social arriva il comunicato della band, che si dimostra solidale con il frontman e offre tutto il suo supporto e affetto per il musicista. Allo stesso tempo il gruppo chiede supporto anche ai fan della band.

Il comunicato della band

"Dire che ci sentiamo distrutti da queste cancellazioni sarebbe un eufemismo", fanno sapere i compagni di band con una nota pubblicata sui social. La band sottolinea come sia stato molto difficile ritornare alla musica dopo una lunga assenza di cinque anni, e ancora più dopo i difficili mesi di pandemia.

Sa che non è facile ma allo stesso tempo è al corrente che non può proseguire senza il cantante Mike Patton: "Molta gente ha preso l'isolamento piuttosto duramente e hanno aspettato con pazienza mentre i concerti venivano rimandati più e più volte"

La band non nasconde il suo affetto per il cantante: "C'è un membro della famiglia che necessita di aiuto.

Pensiamo che andare avanti con questi concerti avrebbe avuto conseguenze profondamente distruttive su Mike". Il gruppo offre tutto il suo supporto al musicista che dovrà stare lontano dai palchi per un po' e chiedo lo stesso supporto ai fan.

L'annuncio del cantante dei Faith No More

Mike Patton non nasconde di avere problemi di salute e lo fa direttamente con un comunicato sul suo account Facebok: "Mi dispiace dover dire che per problemi di salute mentale non posso proseguire con i concerti che sono attualmente in programma coi Faith No More e con Mr.

Bungle".

I problemi di salute sono "esacerbati dalla pandemia" e la stanno mettendo duramente alla prova in questo particolare momento: "Non sento di poter dare ciò che dovrei a questo punto", ha aggiunto il musicista. “Mi dispiace per i fan e spero di farmi perdonare presto". Fa sapere poi che i musicisti delle due band lo supportano e non vedono l'ora che si possa ristabilire.