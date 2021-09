Traffik, trapper ormai noto in ambito extra-musicale per le sue vicende giudiziarie, è stato condannato ieri, 16 settembre 2021, ad una pena di tre anni e due mesi dal Tribunale di Novara. L'artista romano, 25 anni, vero nome Gianmarcò Fagà, era stato accusato un anno fa di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, violazione di domicilio – sempre ai danni dell'ex fidanzata e della madre di quest'ultima – e resistenza a pubblico ufficiale.

Tribunale di Novara, Traffik condannato in primo grado a tre anni e due mesi

I fatti per cui Traffik è stato condannato ieri in primo grado risalgono al 14 ottobre del 2020, giorno in cui il 25enne si sarebbe recato in Piemonte, partendo appositamente da Roma, con l'obiettivo di contattare l'ex fidanzata, una nota influencer, all'epoca residente a Romentino.

Dopo essere riuscito ad individuare la giovane in un ospedale della zona, il trapper sarebbe stato allontanato una prima volta dalle forze dell'ordine, ricevendo anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

Una volta fuori dalla caserma Traffik avrebbe realizzato alcune Instagram Stories denigratorie nei confronti dei militari incontrati poco prima. Poco dopo questi fatti il ragazzo avrebbe provato nuovamente ad incontrare l'ex compagna, questa volta introducendosi direttamente all'interno della sua abitazione, venendo però scoperto dalla madre della ragazza, che avrebbe quindi contattato nuovamente i carabinieri. In seguito a questa vicenda sarebbe scattato l'ulteriore fermo.

L'ex compagna di Traffik parla di minacce di morte, lui nega le accuse

Entrambe presenti in aula in sede di dibattimento, madre e figlia hanno testimoniato riferendo alla corte diversi episodi di minacce di morte che sarebbero state messe in atto da Fagà.

Quest'ultimo, che si trova già in carcere per scontare una condanna per una rapina che si sarebbe concretizzata ai danni di alcuni fan nel 2019, ha respinto le accuse relative ai fatti del 14 ottobre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Corte lo ha tuttavia condannato a tre anni e due mesi.

Traffik, il trapper è già in carcere per una vicenda in cui fu coinvolto anche Gallagher

Traffik era già stato arrestato nel 2019 per una presunta rapina ai danni di alcuni fan, in quel caso assieme a lui era stato tratto in arresto anche un altro trapper capitolino, storico collaboratore ed amico di Gianmarco Fagà, ovvero Gabriele Magi, nome d'arte Gallagher, che proprio venerdì scorso ha pubblicato il suo nuovo album.

Sulla pagina Instagram dell'artista romano, in cui è possibile trovare alcune foto che lo ritraggono in compagnia di Fagà, non è presente al momento alcun riferimento alla notizia di ieri.