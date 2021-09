Novità sul caso Denise Pipitone. La Procura di Marsala ha richiesto l'archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave: riguardo quest'ultimo, risulta che fosse stato iscritto nel registro degli indagati non per la testimonianza dello zio sordomuto, Battista Della Chiave, ma per una falsa segnalazione da parte dell'ex pm Maria Angioni. Ciò secondo quanto riportato a Ore 14 dall'avvocato di Della Chiave.

L'iscrizione nel registro degli indagati e la successiva richiesta di archiviazione

Secondo un'indiscrezione fornita a Quarto Grado, Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono stati iscritti nel registro degli indagati del caso Pipitone.

Negli ultimi giorni è emersa la richiesta di archiviazione per la posizione dei due. Si era ipotizzato che Giuseppe fosse stato indagato per attribuzione di credibilità alla testimonianza dello zio sordomuto Battista Della Chiave.

La segnalazione di Maria Angioni

In realtà, l'iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Della Chiave si è basata su un'altra segnalazione fornita dalla dottoressa Maria Angioni. Secondo quanto riportato dall'avvocato di Della Chiave a Ore 14, l'ex pm avrebbe inoltrato una mail alla Procura, secondo la quale un testimone oculare avrebbe visto Della Chiave e la moglie salire su un treno con una bambina molto somigliante a Denise. Tale avvistamento sarebbe avvenuto il giorno della scomparsa a Pescara.

Data la lontananza da Mazara del Vallo e gli altri accertamenti effettuati su Giuseppe Della Chiave negli ultimi 4 mesi, si considera totalmente falsa anche questa segnalazione di Maria Angioni. Infatti, non è stata indagata nemmeno la moglie di Della Chiave, che secondo il presunto testimone oculare sarebbe stata in compagnia del marito e della bambina.

L'ex pm risulta indagata per false dichiarazioni al pm: il processo a suo carico inizierà il 23 dicembre.

Sabrina e la pista tunisina

Sabrina è la ragazza tunisina residente a Nizza che in un primo momento la dottoressa Angioni ha ritenuto con certezza fosse Denise. L'ex pm il 13 giugno 2021 ha reso pubblica per pochi minuti su Facebook la foto della figlia di Sabrina, a sua detta somigliante a Denise, con la didascalia che invitava Pipitone a tornare a casa dalla sua mamma che la ama.

Sabrina non può essere Denise data la differente età anagrafica: Denise ha 21 anni, mentre Sabrina 27. Per dare fine al rilievo mediatico subito, Sabrina ha deciso comunque di effettuare il test del Dna privatamente.

Altra ipotesi della dottoressa Angioni riguarda ora i genitori di Sabrina: il giorno successivo alla scomparsa di Denise, i due sarebbero partiti dal porto di Trapani in compagnia di una bambina dichiarata come Simona Salem, le cui generalità, però, non esisterebbero nei pubblici uffici. L'ipotesi sottintesa è che quella bambina potrebbe essere Denise e la conseguente accusa implicita dell'ex pm è di sequestro per i genitori di Sabrina. A Ore 14 è emerso che l'ex pm sarebbe stata denunciata dalla famiglia di Sabrina.