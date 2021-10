Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre, al termine di un litigio con alcuni sconosciuti, avvenuto nelle strade di Barletta. Il giovane è deceduto nelle scorse ore all’ospedale Dimiccoli, dove era stato ricoverato. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, si chiamava Claudio Lasala: l’uomo sarebbe stato ferito a morte da un unico fendente sferrato all’addome con un arma da taglio, con ogni probabilità un piccolo coltello. Il litigio tra il ragazzo e un gruppo di altre persone sarebbe cominciato all’esterno di un locale situato nel centro storico della città pugliese, a due passi dal castello, e si sarebbe concluso in modo drammatico in piazza Duomo.

Il 24enne sarebbe stato seguito e aggredito dopo il litigio

Secondo le prime ricostruzioni dell’episodio, ancora molto frammentarie, il giovane sarebbe stato seguito e accoltellato dopo essersi allontanato dal luogo in cui poco prima aveva avuto un violento litigio con diverse persone. Al momento si ignorano i motivi dell’alterco e il numero di individui coinvolti. Di certo la discussione è cominciata all’esterno di un bar del centro storico di Barletta, molto frequentato nelle ore notturne. Quindi, passata la mezzanotte, il 24enne avrebbe lasciato il locale e si sarebbe diretto da solo verso la piazza del Duomo: dopo un po’ sarebbe stato raggiunto da una o più persone, che avrebbero proseguito la discussione, fino al momento in cui uno degli individui presenti avrebbe sferrato la coltellata all’addome, per poi scappare via lungo le stradine adiacenti.

I soccorsi al 24enne accoltellato gravemente dopo il litigio

Immediatamente sono scattati i soccorsi per il 24enne, ferito gravemente al culmine del litigio in strada: sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato in codice rosso il ragazzo presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta.

Il paziente, ricoverato in rianimazione, è stato sottoposto a un intervento d'urgenza nella notte. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico, non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è deceduto alle prime ore dell’alba.

Le indagini puntano a identificare le altre persone coinvolte nel litigio

Le indagini relative a questo grave caso di Cronaca Nera sono state affidate ai carabinieri, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura di Trani, che hanno aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario.

In queste ore si sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare le altre persone coinvolte nel litigio, per poter così risalire agli aggressori. A tal proposito gli inquirenti hanno ascoltato per tutta la notte una serie di persone che potrebbero aver assistito al diverbio in strada e al successivo accoltellamento. Inoltre sono state acquisite le immagini di diverse telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero fornire elementi utili per l’inchiesta in corso.