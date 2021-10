Rob Halford dei Judas Priest ha ammesso di aver sconfitto un cancro negli ultimi tempi. Il cantante, frontman della storica rock band britannica ha detto, nel corso di in un'intervista a Consequence, di aver ricevuto la diagnosi durante la pandemia di coronavirus. Dopo aver sconfitto il primo tumore, ha avuto una recidiva e poi ne ha avuto un altro all'appendice, ma anche questi sono stati sconfitti. Il cantante ha confermato che è stato un periodo certamente non facile ma è contento di averlo superato. E ciò gli consente di cantare, cosa che ama di più.

Rob Halford ha sconfitto due tumori

Rob Halford ha fatto sapere di aver lottato contro il cancro alla prostata durante la pandemia di Covid ed ora è in fase di remissione. Poco tempo dopo aver sconfitto il primo, è stato operato all'appendice dopo la scoperta di un nuovo tumore. Ora il cantante dei Judas Priest sta bene e dovrà semplicemente sottoporsi a controlli periodici. Sa comunque di essersi messo il peggio alle spalle.

Non è un periodo fortunato per la storica band britannica. Di recente, infatti, il chitarrista Richie Faulkner ha avuto problemi al cuore durante l'ultimo show della band ed è stato portato in gravi condizioni in ospedale dopo il concerto. Per fortuna, anche lui si è ripreso, e la band è in pausa in attesa di poter riprendere quanto prima il tour, visti i molti Concerti e Music Festival in programma nei prossimi mesi.

I problemi di salute per i Judas Priest

Questa è la prima volta in cui il cantante parla in pubblico di questo problema di salute. Il tema è stato affrontato anche nell'ultima edizione della sua autobiografia, uscita nel 2020, dal titolo Confess. Halford ha ammesso di aver iniziato ad avere i primi sintomi nel 2017 e ha ricevuto la diagnosi del tumore alla prostata solamente dopo aver effettuato numerosi test.

Il cantante non è l'unico ad essere stato male all'interno del gruppo. Qualche settimana fa, infatti, anche il chitarrista Richie Faulkner ha avuto problemi seri al cuore durante il concerto dello scorso 26 settembre a Louisville. Nonostante il dolore, il musicista ha suonato per tutto lo show senza fermarsi, e subito dopo è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

Poco dopo è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico di ben 10 ore. Al musicista sono state impiantate componenti meccaniche nel torace. Ovviamente, ciò ho costretto i Judas Priest a posticipare i prossimi appuntamenti, tra concerti e music festival, in occasione del tour che celebra i loro 50 anni di carriera.

Le parole di Rob Halford

"Un anno fa ho avuto la mia piccola battaglia contro il cancro", ha detto nell'intervista Rob Halford. "L'ho superato e ora è in remissione, grazie a Dio". Il cantante spiega che la diagnosti è stata effettuata nel bel mezzo della pandemia di coronavirus: "Non ho nient'altro che gratitudine per essere a questo punto della mia vita, sto ancora facendo quel che amo di più", ha aggiunto il musicista britannico.

Alla domanda del giornalista che gli chiede come si è sentito, lo storico frontman dei Judas Priest ha risposto: "Ho provato un misto tra shock, orrore e, stranamente, sollievo... almeno ora lo so". Il musicista ha confessato di aver temuto di morire, avendo già conosciuto persone che sono venute a mancare a causa del cancro alla prostata. Dopo la prostatectomia dell'estate 2020, ha avuto una recidiva nella primavera del 2021 e nel mese di giugno anche questo secondo cancro è stato sconfitto dopo una terapia a base di radiazioni. I medici, però, gli hanno successivamente diagnosticato anche un tumore all'appendice, che è stata rimosso dopo un nuovo intervento. "È stato un anno estenuante, non lo posso negare... ma sono felice di averlo superato".