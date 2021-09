Judas Priest costretti a rinviare il tour per i problemi di salute del chitarrista. Richie Faulkner infatti è stato ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni per via di problemi cardiaci. Il tour statunitense era iniziata da poco e questa notizia costringe la band a rinviare i prossimi Concerti e Music Festival. Sui social il gruppo si scusa con i fan e spera di poter tornare quanto prima sul palco, in vista del tour europeo del 2022.

Chitarrista in ospedale, tour rinviato

Richie Faulkner è in ospedale a causa di problemi cardiaci e ciò costringe i Judas Priest a sospendere il tour statunitense e a rinviare le date dei prossimi show.

La storica rock band britannica dovrà così cambiare i piani per il 50 Heavy Metal Years Tour che avrebbe dovuto toccare anche il Canada a novembre con tre appuntamenti dal vivo.

In attesa di sapere se nel 2022 saranno in concerto per il tour europeo, la band fa gli auguri di pronta guarigione al chitarrista e fa sapere che appena avranno notizie sulle condizioni del musicista pubblicheranno le nuove date dei concerti.

Judas Priest, concerti a data da destinarsi

Dal sito ufficiale del gruppo si legge che i Judas Priest sono costretti a posticipare il prossimo concerto di Denver, previsto per mercoledì al Mission Ballroom di Denver. Il tour nordamericano inizialmente avrebbe dovuto concludersi nel mese di novembre ed ora subirà certamente delle variazioni.

Nel 2022 la band è attesa anche in Europa, con la prima data prevista per il 26 gennaio 2022 alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Difficile per il momento capire se i problemi di salute del chitarrista saranno risalti per il prossimo anno.

L'attuale tour, il 50 Heavy Metal Years Tour, celebra il cinquantesimo anniversario della storica rock band, gruppo simbolo del genere hard rock ed heavy metal.

Il 15 ottobre inoltre uscirà nei negozi il cofanetto in edizione limitata Judas Priest 50 Heavy Metal Years of Music che avrà riversioni rimasterizzati di tutti gli album, sia in studio che dal vivo, con cimeli, oggetti da collezione e anche un libro fotografico.

Il comunicato della band

A dare la notizia ai fan è stata la stessa band che ha pubblicato un breve comunicato sui social: "È con profondo rammarico che dobbiamo posticipare il resto del nostro tour negli Stati Uniti", si legge sul post pubblicato dal gruppo britannico.

"Richie Faulkner ha gravi problemi cardiaci che lo hanno portato in ospedale, dove si sta curando. Intanto, stiamo tutti inviando amore al nostro Falcon per augurargli una pronta guarigione".

Sulle nuove date dei concerti nordamericani i Judas Priest rassicurano i fan che hanno già acquistato il biglietto: "Non appena avremo aggiornamenti da parte dei medici su quando potremo riprogrammare le date, ovviamente le annunceremo, e i biglietti rimarranno validi", si legge alla fine del comunicato.