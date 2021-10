Mötley Crüe alle prese con un brutto incidente sul palco. Durante l'ultimo show della band infatti il cantante Vince Neil è caduto dal palco mentre incoraggiava la folla ad applaudire. Il musicista è stato trasportato subito in ospedale. Poco tempo dopo è arrivato l'annuncio del bassista che ha confermato come Neil abbia riportato la frattura delle costole. Attualmente comunque sta bene ed è sotto controllo in ospedale

Il cantante è finito in ospedale

Brutto infortunio per il cantante dei Mötley Crüe. Vince Neil ha riportato la frattura di alcune costole dopo una caduta dal palco, in occasione del festival Monsters On The Mountain di ieri venerdì 15 ottobre presso il LeConte Center di Pigeon Forge, in Tennessee.

Il bassista della band, poco tempo l'incidente, è tornato sul palco per rassicurare i fan e ha spiegato che il musicista è stato trasportato in ospedale.

Non è un periodo facile per Neil, che negli ultimi tempi ha problemi di voce ed ha confessato di volersi rimettere in forma al più presto, essendo ingrassato negli ultimi mesi. I Motley invece saranno impegnati nel 2022 tra Concerti e Music Festival in vista del The Stadium Tour che prenderà il a giugno. La band dividerà il palco insieme ai Def Leppard, Poison e Joan Jett e suonerà per tutta l'estate fino a settembre. Questa tournée è stata rimandata più volte a causa della pandemia di coronavirus.

Vince Neil in forma non ottimale

Negli ultimi tempi Vince Neil non è in forma.

Qualche mese fa, durante un concerto solista ha faticato non poco con la voce per completare il suo show. Il rocker, che ha evidentemente ha patito il lungo periodo di assenza dai palchi a causa Covid-19, deve ritrovare lo smalto e la voce di un tempo.

Lo scorso mese inoltre ha detto di aver provato una nuova macchina tonificante per rimettersi in forma, visto che è ingrassato non poco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Neil sostiene che il trattamento che sta seguendo è qualcosa di rivoluzionario ed aiuta a costruire muscoli, riducendo la massa grassa. Il periodo non facile per il cantante va ad aggiungersi al brutto incidente di ieri in Tennessee.

Brutto incidente per il cantante dei Mötley Crüe

Secondo quanto viene riportato da Metal Sludge l'incidente è avvenuto all'inizio dello show, quando la band stava suonando il brano Don't Go Away Mad (Just Go Away).

Nel video si vede Neil incoraggiare la folla ad applaudire al termine della canzone. Per farlo evidentemente è andato troppo avanti e di conseguenza ha perso l'equilibrio cadendo.

Poco dopo comunque è intervenuto il bassista Dana Strum e ha parlato delle condizioni del cantante. "La verità è che Vince è caduto è si rotto le costole...Non riesce a respirare e verrà medicato", spiega il musicista. "Facciamo un bell'applauso, per favore, per questo ragazzo". Neil è stato portato via in ambulanza ed è in cura in ospedale. Comunque i Mötley Crüe hanno continuato lo show con il chitarrista Jeff Blando che ha cantato al posto del musicista infortunato.