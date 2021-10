System of a Down costretti a interrompere le date del loro tour dopo appena tre show dal vivo. Nelle ultime ore infatti è arrivata la notizia della positività del cantante Serj Tankian e la band non ha potuto fare altro che comunicare ai fan, a poche ore dal concerto al California Stadium, che gli show saranno posticipati al prossimo anno. Con un messaggio Tankian si dice dispiaciuto per l'interruzione e ringrazia tutti quanti per il sostegno ricevuto finora.

Sospeso il tour dei System of a Down

Dopo solamente pochi concerti i System of a Down hanno deciso di interrompere il tour a causa della positività al coronavirus di Serj Tankian.

La band, che aveva in programma a breve due in quel di Los Angeles, ha comunicato sui social lo stop forzato affermando che la salute viene prima di ogni cosa. Le date quindi sono spostate a febbraio del 2022.

Nel frattempo il frontman della band Serj Tankian si dice dispiaciuto per questa interruzione e sottolinea che è stato molto attento con il Covid-19, ma questo non gli è bastato.

Il comunicato del gruppo

La notizia dell'interruzione del tour arriva direttamente sul profilo social dei System of a Down. "Con grande rammarico dobbiamo posticipare i nostri concerti a Los Angeles al 4 e al 5 febbraio 2022. Nonostante le molte misure precauzionali, Serj purtroppo è risultato positivo al Covid.

La band spiega che la loro è una scelta obbligata: "Siamo dispiaciuti di deludere i nostri fan fantastici con questa notizia all'ultimo minuto, perché finalmente non vedevamo l'ora di suonare per voi". Tuttavia la salute della nostra band, della troupe e del personale del locale, e di tutti i fan, è la nostra priorità massima".

I concerti di Los Angeles erano attesi con grande impazienza dai fan della band. Dopo una pausa piuttosto lunga per quanto riguarda i Concerti e Music Festival infatti, la band aveva deciso di pubblicare nuova musica lo scorso anno, in occasione del conflitto bellico tra il loro paese d'origine, l'Armenia e l'Azerbaigian.

Le parole del cantante

Anche il frontman della band ha voluto pubblicare un messaggio per i fan. Serj Tankian ha diramato un comunicato in cui afferma di essere dispiaciuto per la positività al virus. "Dopo tre show veramente divertenti sono tornato a Los Angeles con dei sintomi simili all'influenza", ha scritto il musicista. "Sono scioccato dal fatto che sia Covid per il fatto che non solo ero vaccinato, ma anche perché sono stato veramente attento".

Il cantante dei System of a Down teneva molto a questo tour: "Mi dispiace molto dover rimandare ancora una volta questi concerti, specie per quanti hanno fatto dei sacrifici da fuori città per essere città.

Andare in tour non è una cosa che in futuro intendo continuare a fare, e per questo questi pochi spettacoli significavano un mondo per me". E poi, per concludere il suo messaggio, ha ringraziato i fan per l'affetto e la comprensione.