"Sui media ricostruzioni fantasiose e non corrispondenti al vero". A parlare è l'avvocato Domenico Stigliani, difensore di Antonio Capasso, il fidanzato 29enne di Dora Lagreca, 30 anni. La ragazza è precipitata dal quarto piano del loro appartamento a Parco Aurora, Potenza, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre. Il giovane è indagato per istigazione al suicidio. I familiari e gli amici della giovane collaboratrice scolastica campana, però, non credono al gesto estremo. Il caso di Cronaca Nera è seguito dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, coordinati dalla locale Procura.

Le dichiarazioni dell'avvocato del fidanzato di Dora

Poco dopo la morte di Dora Lagreca, la Procura di Potenza ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di istigazione al suicidio, Antonio Capasso, il fidanzato convivente della giovane. Nelle scorse ore, il legale dell'uomo ha divulgato una nota stampa. "Da giorni - ha spiegato - assistiamo sugli organi di informazioni a ricostruzioni fantasiose e non corrispondenti al vero". Quindi ha puntualizzato: "In relazione alle quali - per tutelare la dignità di Antonio Capasso e della famiglia, turbata per la ricerca ossessiva dei media di notizie che non hanno niente a che fare con le indagini in corso - ci riserviamo di adire le vie legali".

Poi ha aggiunto: "In considerazione della delicata vicenda, abbiamo deciso di non rilasciare interviste o dichiarazioni relative all'inchiesta in corso. Spetta solamente alla magistratura inquirente accertare la realtà dei fatti", ha concluso, precisando di nutrire profonda fiducia.

L'audio di Dora: 'Antonio ossessivo'

Antonio Capasso, a lungo ascoltato dagli inquirenti, ha riferito ai Carabinieri di aver trascorso la serata di venerdì 8 ottobre con la fidanzata Dora ed altri amici in alcuni locali della città lucana.

Tuttavia, tornando a casa avrebbe iniziata a discutere per motivi di gelosia con la giovane e la lite sarebbe poi proseguita nel loro appartamento di via Di Giura. Qui, la donna, dopo aver minacciato di suicidarsi, si sarebbe lasciata cadere nel vuoto. Chi conosceva bene Dora - descritta da tutti come una ragazza solare e piena di vita -, però, non riesce a credere che la trentenne si sia veramente uccisa.

Da quanto ricostruito, negli ultimi mesi il rapporto tra Dora e Antonio si era un po' inclinato.

In un audio inviato dalla giovane originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno) ad un'amica, la trentenne si era lamentata del fidanzato. "Antonio è ossessionato - aveva dichiarato - Se per qualche settimana non abbiamo rapporti, lui si convince che non provo più nulla per lui". Sempre stando al messaggio vocale, la madre del giovane sarebbe arrivata a chiedere scusa, a lei ed alla sua famiglia, per il comportamento del figlio, per lei ormai irriconoscibile.