Un anziano ciclista ha perso la vita in un grave incidente avvenuto nella serata di mercoledì 27 ottobre a Venegono Superiore, in provincia di Varese. La vittima è Domenico Presti, pensionato di 72 anni originario della cittadina lombarda a cavallo tra il Varesotto e il Comasco: l’uomo stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta al momento della tragedia, avvenuta poco prima delle 20. Secondo le prime ricostruzioni, una quarantenne, alla guida della sua automobile, non si sarebbe accorta della presenza del ciclista sulla carreggiata e l’avrebbe preso in pieno in via Como.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente l’anziano ciclista è stato portato in ospedale, dove è deceduto

L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato molto violento: il ciclista avrebbe fatto un balzo, finendo privo di sensi sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: il 118 di Varese ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e un'automedica con a bordo un rianimatore: la situazione è apparsa sin dai primi momenti molto grave. Dopo le prime cure, l’anziano è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Galmarini di Tradate, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Tuttavia non c’è stato nulla da fare: il paziente è deceduto in tarda serata a causa delle ferite riportate nell'incidente.

La donna che ha investito il ciclista è stata accompagnata all'ospedale in stato di shock

Anche l'automobilista che ha travolto il pensionato è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale di Tradate in codice verde. La donna non ha riportato gravi traumi nello scontro con il ciclista, ma era in evidente stato di shock per l’accaduto.

Le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto hanno effettuato gli esami di rito su di lei per verificare che non si fosse messa al volante sotto l’effetto di alcolici o di sostanze stupefacenti. La posizione della quarantenne è molto delicata: rischia di essere accusata di omicidio stradale.

Le indagini cercheranno di spiegare le cause dell'incidente

Sul luogo dell’incidente, insieme ai soccorritori del 118, sono giunti i carabinieri della compagnia di Saronno e i militari della stazione di Castiglione Olona, che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire cosa sia realmente accaduto. Infatti gli inquirenti vogliono capire per quale ragione la quarantenne che guidava l’automobile non abbia visto il ciclista e non sia riuscita a evitarlo. L’incidente è avvenuto in via Como, una strada ad alto scorrimento poco illuminata, che collega Vengono Superiore al vicino comune di Binago. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, nonostante la scarsa visibilità in quel tratto, la bicicletta del 72enne avrebbe avuto i fari spenti al momento dell’impatto.

Per una drammatica coincidenza, poche ore prima dell’incidente mortale, un episodio simile è avvenuto a pochi chilometri di distanza, a Tradate: in quel caso, però, il ciclista travolto, un uomo di 59 anni, ha riportato ferite meno gravi ed è stato medicato in ospedale.