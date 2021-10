Gli ex Nirvana, dopo la richiesta di maxi risarcimento, rispondono a Spencer Elden. Nel corso di una recente intervista, Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters ed ex batterista della band di Seattle, ha commentato con poche e dure parole la vicenda della causa intentata dal ragazzo che ha posato da neonato sulla copertina di Nevermind.

Dave Grohl accusa Spencer Elden

La storia ha suscitato molta curiosità alcune settimane fa e potrebbe avere nuovi sviluppi in futuro. Spencer Elden, che da bimbo ha posato nella piscina per la copertina dell'album Nevermind dei Nirvana, ha deciso di chiedere un maxi risarcimento alla band, al fotografo e alle etichette discografiche per 150mila dollari ciascuno.

Sostiene di aver subito danni per lo sfruttamento della sua immagine, considerata "pedopornografica", e tramite il suo legale, ha chiesto di oscurare i genitali visibili in copertina in occasione della prossima ristampa del disco.

Gli ex membri della band, per ora, non hanno rilasciato moltissimi commenti sulla vicenda. A parte ironizzare sul contenuto della copertina, come ha fatto l'ex bassista Krist Novoselic, Dave Grohl ha commentato la vicenda alcune settimane fa pensando ad un'eventuale copertina alternativa e, in un'intervista più recente, non ha risparmiato critiche ad Elden, sottolineando così la sua incoerenza.

La richiesta di risarcimento ai Nirvana

Un album molto importante per il genere rock, Nevermind, che ha compiuto 30 anni nel 2021.

Per l'occasione, ci sarà un'edizione deluxe speciale. E anche su questo aspetto si concentra l'attenzione di Spencer Elden e dei suoi legali: viene chiesto, infatti, che la sua immagine sia censurata e che la copertina del disco sia modificata (in modo da coprire i genitali) anche per eventuali nuove ristampe nei prossimi anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ristampa uscirà il prossimo 12 novembre e finora, sul sito ufficiale dei Nirvana, è disponibile così come è sempre stata, senza modifiche o censure. Sicuramente il caso avrà nuovi sviluppi e le iniziative dei legali non finiranno di certo qui.

Le parole di Dave Grohl

Intervistato da Vulture, Dave Grohl ha speso poche parole per commentare la questione: "Non so se poterne parlare perché non ho passato troppo tempo a pensarci", ha detto il leader dei Foo Fighters.

"Mi sento come la maggior parte delle persone, in quanto non sono d'accordo. Questo è tutto quello che dirò". E poi, alla nuova domanda dell'intervistatore che gli parla di Elden, Grohl ha risposto in modo molto secco: "Ascolta, s'è tatuato la copertina di Nevermind, io no'

In un'altra intervista, lo stesso Grohl si era detto ottimista sulla risoluzione della vicenda. E aveva anche fatto pensare di essere pronto, in caso, a modificare la copertina dello storico album dei Nirvana.