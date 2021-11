Anna Pettinelli è diventata protagonista di una cruda testimonianza, che interessa un allievo in corsa ad Amici. In un'apparizione in casa Rai, ha dichiarato nel dettaglio di aver ricevuto delle minacce di morte da parte del fandom di un allievo concorrente nella celebre scuola di Canale 5. Il che si è verificato in seguito ad una brutta valutazione. Il sospetto generale è ora che, nel caso sollevato dalla maestra di canto, siano coinvolti i fan di LDA. Ovvero, il figlio di Gigi D'Alessio che, al talent, lei giudica spesso in negativo.

Anna Pettinelli ospite a La vita in diretta

E' un'Anna Pettinelli intimista quella protagonista di un'apparizione tv registrata a La vita in diretta. Nel suo intervento, la maestra di canto ha fatto sapere di aver subito delle minacce di morte, a mezzo social, dai fan di un allievo in corsa alla nuova edizione del talent di Maria De Filippi, Amici 21. Questo, in seguito ad un brutto voto assegnato a quest'ultimo. La voce Rds si è, però, riservata della facoltà di non menzionare il concorrente del talent.

I fan di LDA attaccano la voce Rds fuori da Amici 21?

Nonostante Anna Pettinelli non abbia rivelato l'identità dell'allievo di Amici coinvolto inconsapevolmente nel caso che la vede subire minacce in rete dai fan, il web ora dà vita ad un sospetto generale.

I più credono che la cruda testimonianza possa alludere al fandom di LDA al secolo Luca D'Alessio. I fan del giovane potrebbero averla presa di mira, in risposta ai suoi attacchi rivolti al cantante ad Amici.

E' ormai risaputo che la voce Rds non abbia una buona considerazione di Luca D'Alessio dal punto di vista artistico, tanto che lei usa spesso rivolgergli critiche dal punto di vista del canto, ad Amici 21.

L'ultima è giunta alla decima puntata del talent, occasione in cui Anna ha assegnato uno zero a LDA al termine della cover eseguita dal ragazzo sulle note di It's oh so quiet, accusando l'allievo di aver ricevuto l'idea dell'esibizione da Rudy Zerbi. Dopodiché, nel daytime del talent in corso, ha scritto una lettera al 18enne, riferendogli di aver cambiato il voto.

Minacce al talent: c'entra l'insufficienza a LDA?

Il cambio di voto non muta l'opinione che Anna Pettinelli ha maturato su LDA. Nel daytime di Amici 21 l'insegnante ha motivato la nuova valutazione dichiarando che, al netto dei suggerimenti di Rudy Zerbi di cui avrebbe beneficiato alla decima puntata, LDA ha stonato ed esibito delle barre poco interessanti nella cover di It's so quiet. Tanto che lei lo ritiene da 4, che resta un'insufficienza.

Un giudizio che LDA ha accettato seppur non condividendolo. Anche i fan del 18enne lo dissentono da giorni a gran voce, via social. Che possa essere, quindi, stata l'insufficienza a LDA a scatenare le minacce social denunciate dalla Pettinelli?

Va, intanto, sottolineato che Luca D'Alessio non è a conoscenza della grave denuncia di Anna al talk di Rai Uno.

Nel frattempo, le ultime anticipazioni tv preannunciano che alla nuova nonché undicesima puntata del talent, LDA eseguirà nuovamente il brano assegnatogli di recente dalla Pettinelli, It's oh so quiet.