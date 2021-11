C'è grande attesa tra i telespettatori per la nuova puntata di Amici, di cui emergono in rete le relative anticipazioni tv. Secondo quanto preannunciano le stesse, fornite da Gossip & Tv, nel prossimo appuntamento tv del talent si assisterà ad un importante vittoria messa a segno da LDA. Il figlio di Gigi D'Alessio riuscirà a battere Carola Puddu con la cover di Pastello bianco, al termine della gara che li vede contrapporsi nel contest Oreo challenge.

Ci sarà spazio, poi, per le sfide interne che vedranno due titolari perdere il banco nella scuola.

Tra le altre novità, inoltre, non mancheranno un colpo di scena inaspettato, che vedrà protagonisti due insegnanti, e gli ospiti in studio.

LDA vince la Oreo challenge

Si avvicina l'undicesima puntata di Amici 21, attesa per il prossimo 28 novembre 2021 su Canale 5 e le cui registrazioni sono avvenute il 24 novembre 2021.

Secondo i relativi spoiler, si assisterà alla nuova sfida del contest interdisciplinare, Oreo challenge, che vedrà trionfare LDA. La campionessa in carica per la terza settimana di fila, Carola Puddu, non riuscirà infatti a battere il figlio d'arte, al termine della loro sfida. Per l'occasione, la pupilla di Alessandra Celentano registrerà un assolo sulle note di Ice ice baby.

Mentre LDA schiererà una cover, quella sulle note di Pastello bianco. Come emerge dallo spoiler fornito da Mediasetplay, Luca D'Alessio si è detto particolarmente legato alla cover del brano dei Pinguini tattici nucleari e la sua versione della canzone è diventata virale nel web, tanto che i suoi fan chiedono a gran voce sui social il rilascio della cover.

In arrivo le sfide interne

Si assisterà, poi, alle sfide interne, previste per Andrea e Simone. Entrambi i cantanti non batteranno le rispettive sfidanti, Elena e Aisha, e dovranno abbandonare il talent. La prova TIM segnerà, invece, la vittoria della ballerina Serena.

Assente in studio, Mattia. Questo perché Raimondo Todaro ha proibito all'allievo di fare lezione, nonché di apparire al talent, anche in puntata, per almeno una settimana, in seguito ad una condotta indisciplinata assunta verso i ballerini professionisti nel talent.

La ballerina Carola affronterà, poi, il primo passo a due con Serena e vincerà la sua sfida di ballo. LDA diventerà protagonista anche di una seconda esibizione della cover sulle note di It's oh so quiet.. Stavolta, però, non nella versione personalizzata ma in quella originale, al netto delle barre scritte di suo pugno per la gara di canto della decima puntata. Dario eseguirà un pezzo di hip-hop e Guido diventerà protagonista di un pezzo di neoclassico contemporaneo.

Arriva un bacio inaspettato

In puntata, ci sarà anche spazio per un colpo di scena. Arriverà il bacio tra gli insegnanti di ballo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, in occasione della challenge di rumba indetta nella scuola.

Inoltre, non mancheranno gli ospiti d'eccezione. Si tratta dell'attrice Giulia Michelini e l'ex Amici 20, Tancredi.

La protagonista storica di Squadra Antimafia nel ruolo di Rosy Abate, presenzierà in qualità di giudice esterno per la nuova gara di canto sugli inediti, indetta tra i cantanti allievi. Al termine della gara, stilerà quindi una classifica finale, dove i concorrenti si posizioneranno nel seguente ordine d'arrivo:

1. Nicol, Sissi, Luigi;

2. Albe;

3. LDA;

4. REA;

5. Alex;

6. Tommaso.