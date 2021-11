A salvare Roberto Cazzaniga dopo aver subito per 15 anni una truffa sentimentale, sono stati i suoi compagni di squadra che lo definiscono un gigante buono, introverso e ingenuo. Gli amici hanno indagato, contattato la trasmissione Le Iene, denunciato la vicenda alla Guardia di Finanza che ora sta facendo accertamenti.

Per tre lustri il pallavolista milanese ex maglia della nazionale italiana oggi 42enne, attualmente in serie B, capitano di Gioia del Colle, è stato raggirato da una fidanzata che non c'è. Esiste, invece, la donna con cui credeva di avere una relazione che lo ha gettato sul lastrico.

Cazzaniga, 'Innamorato di una voce'

Come un novello Ulisse ammaliato da una sola sirena, Cazzaniga è stato irretito per 15 lunghissimi anni da un'astuta voce femminile. Al Corriere della Sera ha ammesso di essersi innamorato "come una pera cotta", pur non avendo mai visto di persona la sua fidanzata. Ora che ha denunciato la vicenda e che, dopo il servizio delle Iene, è su tutti i giornali e siti d'informazione, Cazzaniga ha rivelato: "Mi ero perdutamente innamorato, è vero non l'avevo mai vista ma mi ero aggrappato a questa voce". I compagni di squadra lo hanno definito una persona molto fragile, caduta in un tranello. Ma come è stato possibile?

La storia inverosimile, surreale, inizia nel 2008 quando Cazzaniga tramite una sua amica, Manuela, conosce 'Maya'.

Chi si cela dietro questo nome, usava sui social foto di Alessandra Ambrosio, modella brasiliana di fama mondiale, totalmente estranea alla vicenda, Il pallavolista, certo di aver iniziato una relazione con lei, si è legato a una voce e alle immagini che riceveva. Tanto gli è bastato perché non ha mai incontrato mai la sua 'fidanzata', ma parlava con lei a telefono ogni giorno.

Negli anni, però, le ha fatto tanti regali, anche molto, costosi e le ha dato tanti soldi, per un totale di 700mila euro, senza mai dubitare della reale esistenza della donna amata.

Cazzaniga, la scoperta della verità

La trasmissione Le Iene ha raccolto le testimonianze di familiari e compagni di squadra. Tutti hanno raccontato di come si siano cominciati a insospettire e abbiano iniziato a indagare perché con la fantomatica 'Maya', Roberto chiacchierava per ore al telefono, ma nessuno l'ha mai vista.

O con una scusa o con l'altra, la fidanzata truffatrice che si chiamerebbe nella realtà Valeria e vivrebbe in Sardegna, non si materializzava mai. Aveva sempre qualche scusa: gli impegni con la moda e nel jet set, poi i problemi di salute, altrettanto inventati, per cui Cazzaniga le inviava soldi.

Un giorno, i genitori hanno avvisato il fratello che Roberto non voleva più allenarsi: "Era su in camera, al buio. Lo vedo piangere, gli chiedo cosa abbia e mi dice che si è innamorato ma questa donna è in terapia intensiva per un’operazione al cuore e non può avvicinarsi all’ospedale perché si arrabbierebbe”, ha raccontato il fratello Danilo.

I compagni di squadra hanno riferito che 'Maya' chiedeva a Roberto non solo soldi per presunti interventi al cuore, ma anche per l'acquisto di immobili con la scusa di avere i conti bloccati, e lui le credeva.

"Fino a che non abbiamo scoperto che aveva speso tutto", hanno riferito i compagni che ora stanno facendo una raccolta fondi per lui.

Cazzaniga, 'Come uscito dal coma'

"Non pensi che c'è qualcosa che non va? Che non torna?", gli hanno chiesto i suoi compagni di squadra quando con l'inviato de Le Iene, Ismaele La Vardera, lo hanno aiutato a scoperchiare la verità su 'Maya'. Dietro tutta questa brutta storia, ci sarebbero due donne: l'amica Manuela e Valeria, la voce che l'ha ingannato chiedendo continuamente soldi per fantomatici gravi problemi di salute. Per i finanzieri, Cazzaniga sarebbe stato truffato da Manuela, presunta amica della modella brasiliana, aiutata dal fidanzato carabiniere, e da Valeria.

Il programma Le Iene ha raggiunto la migliore amica Manuela, a cui Cazzaniga al compimento dei suoi 30 anni ha regalato una Mito rossa, e che ha detto di non conoscerlo. Quindi Valeria che ha sostenuto di essere stata un’amica di 'Maya' per molto tempo, e di averla conosciuta nel periodo in cui ha conosciuto Manuela. Ma alla domanda del giornalista delle Iene del perché 'Maya' si facesse mandare i soldi sulla sua carta di credito, la donna non ha saputo rispondere. Messo di fronte alla verità, il pallavolista ha detto: "Se è così come dite voi, io ho buttato 15 anni di vita". Poi, in lacrime ha riferito di avere tanti debiti anche con i genitori e che, pur sentendosi liberato, per lui ora non è facile gestire questa sorta di risveglio dal coma.