Anna Pettinelli continua ad essere uno dei volti di punta di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5. In queste ore, ospite al tavolo de La Vita in diretta su Rai 1, Pettinelli ha svelato un retroscena legato alla sua esperienza nel talent show Mediaset, svelando di aver ricevuto anche delle minacce di morte per un brutto voto dato ad uno degli allievi della scuola.

Retroscena su Amici: parla la prof Anna Pettinelli

Nel dettaglio, Anna Pettinelli ha preso parte ad un talk show che si è consumato nel corso della trasmissione La vita in diretta condotta con successo da Alberto Matano su Rai 1, dove si parlava della difficoltà nell'essere giudici in un programma televisivo.

In merito anche agli ultimi scontri che ci sono stati tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le stelle 2021, la prof Pettinelli ha esplicato il suo punto di vista, portando all'attenzione degli spettatori anche la sua personale esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

"Non è affatto facile fare il giudice. Io per un voto dato ad un ragazzo, ho ricevuto minacce di morte sul cellulare", ha svelato la prof Pettinelli, svelando così questo retroscena legato alla sua partecipazione al talent show Mediaset che va avanti ormai da un po' di anni.

Minacce di morte per la prof Pettinelli: cosa le è successo ad Amici

"Fare i giudici non è affatto facile. Sono tutti bravi a sorridere e a fare i buonisti", ha proseguito ancora Pettinelli durante il suo intervento a La Vita in diretta.

Tuttavia, in merito a questo caso delle minacce di morte ricevute per un brutto voto dato ad uno degli allievi di Amici, la prof Pettinelli non si è sbilanciata più di tanto, ne tantomeno ha fatto il nome di chi sarebbe il ragazzo che avrebbe scatenato l'ira dei fan social, al punto da portarli a minacciare tramite telefono l'insegnante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di sicuro, la prof Pettinelli resta uno dei volti più chiacchierati e contestati anche di questa edizione di Amici in onda su Canale 5.

Gli scontri tra la prof Pettinelli e Luca D'Alessio ad Amici 21

Quest'anno, ad esempio, a finire nel mirino dell'insegnante di canto è stato il giovane Luca D'Alessio (in arte Lda), noto al grande pubblico anche per essere il figlio di Gigi D'Alessio.

La prof Pettinelli ha più volte bacchettato Lda, sottolineando il fatto di non essere all'altezza della situazione e di questa esperienza all'interno della scuola di Amici 21.

Proprio durante l'ultima puntata domenicale in onda su Canale 5, la prof Pettinelli lo ha "bocciato" dandogli un sonoro 'zero' dopo la sua esibizione e facendolo piazzare tra le ultime posizioni della classifica di questa settimana.