"Era solo un gesto goliardico. Non merito la gogna mediatica". Andrea Serrani, il ristoratore 45enne accusato di aver molestato fuori dallo Stadio Castellani di Empoli l'inviata Greta Beccaglia, dopo essere stato identificato si è scusato. Nei suoi confronti il questore di Firenze ha già emesso un Daspo della durata di tre anni, senza altre prescrizioni. La giornalista dell'emittente Toscana Tv, che lo ha denunciato, ha replicato che le semplici scuse non bastano. "La giustizia - ha affermato - deve fare il suo corso".

Le scuse del molestatore di Greta Beccaglia

Sabato 27 novembre, a conclusione della partita Empoli-Fiorentina, Andrea Serrani, ristoratore di Chiaravalle in provincia di Ancona, si è resto protagonista di un grave gesto. All'uscita dallo stadio, mentre l'inviata dell'emittente locale era impegnata in un collegamento con lo studio, l'ha palpeggiata. Prima si sarebbe addirittura sputato sulla mano, anche se, a suo dire, si sarebbe trattato di un colpo di tosse.

Il 45enne, grazie anche alla telecamere di sorveglianza della zona, è stato identificato e, nelle scorse ore, ha voluto scusarsi e dare una propria versione dell'accaduto. "Ero con un amico - ha raccontato - ed eravamo amareggiati, perché la nostra Fiorentina era passata, in pochi minuti, dalla vittoria alla sconfitta.

Alcuni giornalisti raccoglievano dei commenti a caldo e quando ho visto quell'inviata le ho dato un buffetto sulle parti basse". Poi, minimizzando ha concluso: "Era solo un gesto goliardico".

L'uomo, si è poi scusato con la giornalista Greta Beccaglia. "Sono pronto a farlo pubblicamente - ha quindi assicurato - se serve, anche in diretta tv".

"Non volevo mancarle di rispetto o offenderla" ha concluso puntualizzando che non ha mai osato dar fastidio a nessuna, come possono testimoniare anche le diverse donne che prestano servizio nella sua trattoria.

Daspo per il molestatore di Greta Beccaglia

Serrani, che ha una moglie e una figlia, sottolineando di non aver fatto nulla di male, ha dichiarato: "Non merito la gogna mediatica che si è scatenata contro di me".

Poi, spiegando di vivere la sua vita lavorando e coltivando rapporti d'amicizia, si è detto preoccupato per le eventuali conseguenze che soprattutto potrebbe subire la figlia. Tuttavia, si è detto contento che alcuni clienti, pur rimproverandolo, abbiano compreso il suo stato d'animo. "Tutti sanno - ha concluso - che non sono un violento".

In ogni modo, Andrea Serrani sarà sottoposto a Daspo di tre anni, come stabilito dal questore di Firenze. Il tifoso viola non potrà, per i prossimi 36 mesi, prendere parte ad alcuna manifestazione sportiva. Nel frattempo, il presentatore Giorgio Micheletti - che in studio aveva minimizzato il gesto invitando la collega a non prendersela - è stato sospeso.