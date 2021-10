"Non so cosa sia accaduto. Scusatemi". Si è giustificato così, Sven Augusti Santini, il 22enne tesserato con la SS Lazio Nuoto che, lunedì 27 ottobre è stato ritrovato a vagare senza vestiti per Roma Nord, a due passi dal Foro Italico. Un'auto, per evitare di investirlo, si è addirittura ribaltata. Tuttavia, l'episodio - riferito dalle pagine del Messaggero - sembra non avere spiegazione. Da quanto si è appreso, infatti, la promessa della pallanuoto non aveva né bevuto né assunto sostanze stupefacenti. Ora, in tanti, si chiedono chi sia Sven Augusto Santini, arrivato nella Capitale a inizio agosto.

Sven il gladiatore nell'acqua

Sven Augusti Santini, il super-acquisto estivo della SS Lazio Nuoto è nato 22 anni fa in Croazia, nella città portuale di Rijeka (Fiume). Dopo aver esordito con il Vaterpolski klub Primorje si è contraddistinto nella Regional Liga e nella Len Euro Cup. La scorsa stagione, infatti, ha realizzato ben 37 reti.

Alto un metro e 90, Sven, ha un peso forma di 100 kg ed è atterrato a Roma ad inizio agosto. Qui, si è subito integrato e ha subito legato con i compagni. "Questa - aveva dichiarato durante la presentazione - è la prima volta che gioco per un club italiano e sono davvero felice di essere entrato a far parte di questa squadra". Poi, sottolineando il passato glorioso della società biancoceleste, caratterizzata dalla presenza di giocatori molto forti, ha continuato spiegando che già conosceva il centroboa Matteo Leporale e il mister Claudio Sebastianutti, che lo ha fortemente voluto.

Poi, aveva annunciato: "Voglio aiutare a vincere i miei compagni. Il gruppo è molto giovane e tutti insieme, per questo, possiamo crescere tanto". Poi sicuro di sé, aveva promesso: "Combatterò come un gladiatore nell’acqua".

Sven ritrovato nudo al Foro Olimpico

Dal suo arrivo a Roma ad oggi, la vita di Sven è stata scandita da allenamenti, impegni e sacrificio.

Il pallanuotista croato non aveva mai dato problemi. "Pur avendo solamente 22 anni - ha puntualizzato Sebastianutti - è un ragazzo molto maturo". " Sono il primo - ha concluso - a non riuscire a spiegarmi che cosa sia potuto accadere lunedì sera". Sgomenti anche i suoi compagni di squadra. Il giovane, considerato da tutti un atleta esemplare, infatti, non si era mai mostrato sopra le righe e non aveva mai dato segni di cedimento o turbamento".

Sven Augusti, da quanto si è appreso, lunedì sera è stato trovato completamente nudo ed in stato confusionale vagare nei pressi del Foro Italico, a Roma Nord. Una Smart - con a bordo due ragazzi ora ricoverati - si è anche ribaltata per schivarlo. E, se i carabinieri del Nucleo radiomobile non fossero intervenuti prontamente, probabilmente, il 22enne sarebbe stato investito da qualche macchina proveniente dalla Galleria Giovanni XXIII. Sven, avrebbe anche aggredito i militari e per questo è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora, è in ospedale, sotto osservazione, ma - come confermato anche dalla società - è risultato negativo sia al test alcolemico che a quello tossicologico.