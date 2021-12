Albano Carrisi è risultato positivo al coronavirus. Il cantante 75enne di Cellino San Marco ha spiegato di avere scoperto casualmente di avere contratto il Covid-19, aggiungendo anche che - grazie alla terza dose di vaccino - non ha sintomi e sta bene.

Le parole del cantante

Il prossimo 31 dicembre Albano Carrisi avrebbe dovuto prendere parte all’evento tv "Capodanno in musica", in prima serata su Canale 5. Il cantante pugliese - oltre a cantare - avrebbe dovuto essere il co-conduttore al fianco di Federica Panicucci.

Il 75enne ha però spiegato di dover rinunciare all’impegno dopo essere risultato positivo al coronavirus: “Non ho idea di come possa averlo preso”.

Albano ha fatto sapere che, recentemente, è stato a Barcellona dove ha tenuto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar per la Fondazione Montserrat Caballé. Successivamente l’artista si è diretto a Zagabria per trascorrere il Natale con sua figlia che vive lì da anni.

Come sta il cantante

Albano ha precisato di essere in ottima salute, spiegando di avere fatto anche la terza dose di vaccino e di avere sempre rispettato tutti i protocolli. Il modo in cui ha scoperto la positività è stato del tutto casuale: Carrisi per partecipare al Capodanno targato Mediaset si è dovuto infatti sottoporre a un tampone e lì ha scoperto la malattia. Al momento è l’unico in famiglia ad avere contratto la malattia, visto che la compagna Loredana Lecciso e i suoi figli sono negativi.

Albano si trova in isolamento presso la sua tenuta e ha dichiarato: “Comanda il virus, ma gli ho già preparato il funerale”. Infine, l’artista ha lanciato una stoccata a tutti coloro che continuano a essere scettici sui vaccino anti-Covid: “Non capisco i no-vax”.

Carrisi dà forfait a Capodanno in musica

Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato di voler tornare appena possibile ad esibirsi.

Per quanto riguarda i suoi prossimi appuntamenti televisivi, l'artista pugliese sarebbe dovuto essere al fianco di Federica Panicucci per festeggiare l’arrivo de nuovo anno in diretta su Canale 5, invece sarà costretto ad aspettare il nuovo anno in solitaria.

Per quanto riguarda la trasmissione di Canale 5 "Capodanno in musica" di Federica Panicucci arriva quindi un nuovo inconveniente. Solo pochi giorni fa, a causa delle nuove restrizioni emanate dal Governo, l'evento era stato spostato da piazza della Libertà al teatro Petruzzelli di Bari.