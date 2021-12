Albano Carrisi è risultato positivo al Covid e pertanto non potrà co-condurre "Capodanno in musica", lo show che Canale 5 trasmetterà il 31 dicembre. Niente da fare per il cantante di Cellino San Marco che, sui social, ha comunque rassicurato tutti sul proprio stato di salute: il cantante sta benissimo ma si è detto rammaricato per il fatto di non poter salire sul palco accanto a Federica Panicucci nella serata di San Silvestro.

Albano positivo al Covid, salta Capodanno in musica

Albano Carrisi ha contratto il Coronavirus e pertanto non ci sarà nella serata evento organizzata a Bari da Canale 5 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

La trasmissione Capodanno in musica quindi, a causa del forfait di Albano, sarà molto presumibilmente condotta in solitaria dalla sola Federica Panicucci. Al momento infatti, non si hanno notizie su un'eventuale sostituzione.

Ad annunciare la positività al Covid di Albano, è stato lo stesso cantante di Cellino San Marco, attraverso un video postato su Facebook. Qui l'artista pugliese ha rassicurato i propri fan, dicendo di stare bene e di essere asintomatico, grazie anche alle tre dosi di vaccino già effettuate dal cantante.

Albano ha il Coronavirus: 'Quando l'ho scoperto non mi sembrava vero'

Albano afferma di non riuscirsi a spiegare come abbia potuto essere stato contagiato, visto che ha sempre rispettato tutti i protocolli di sicurezza.

Potrebbe averlo preso durante i suoi spostamenti di queste ultime settimane, visto che è stato prima a Barcellona per un concerto e poi a Zagabria a casa della figlia Cristel, con la quale ha trascorso il Natale.

Sta di fatto che Albano ha scoperto di essere positivo per caso: proprio per la partecipazione a Capodanno in musica, si è sottoposto a tampone e ha così scoperto di essere stato contagiato.

Un brutto colpo per l'artista che ha dichiarato: "Quando l’ho scoperto non mi sembrava vero".

Carrisi dà forfait: 'Mi dispiace moltissimo'

Per Federica Panicucci e il suo Capodanno in musica arriva quindi un nuovo inconveniente. Solo pochi giorni, a causa delle nuove restrizioni emanate dal Governo, l'evento si era dovuto spostare da piazza della Libertà al teatro Petruzzelli di Bari.

Ora, giunge la notizia del forfait di Albano, il quale ha così espresso tutto il proprio rammarico: "Purtroppo non potrò esserci. Mi dispiace moltissimo".

Ora per Albano non resta che attendere l'esito negativo del tampone per poter finalmente festeggiare: lui stesso, ironicamente, ha dichiarato che quando si negativizzerà festeggerà per tre giorni e tre notti consecutivi.