Carlos Santana si è sottoposto nelle ultime ore ad un intervento chirurgico al cuore. Il chitarrista messicano naturalizzato statunitense è stato così costretto a cancellare diversi concerti previsti a Las Vegas nel mese di dicembre. L'operazione comunque è riuscita e il suo manager fa sapere che il musicista a pronto a tornare ad esibirsi dal vivo a partire dal mese di gennaio, una volta conclusa la riabilitazione. Ci sono ancora molte date in programma negli Stati Uniti fino alla prossima estate.

Intervento al cuore per il chitarrista

Operazione riuscita per il musicista Carlos Santana.

Il chitarrista si è sottoposto nelle ultime ore ad un'operazione al cuore. In un videomessaggio pubblicato lo scorso mercoledì l'artista ha fatto sapere che ha chiesto alla moglie di portarlo all'ospedale lo scorso weekend per via di un problema al petto. "Mi prenderò del tempo libero per assicurarmi di rifocillarmi e di riposarmi", ha detto Santana.

Nel frattempo sono stati rinviati gli impegni dal vivo previsti in quel di Las Vegas al Mandalay Bay Resort and Casino in programma fino alle fine del 2021. Dal management dell'artista arrivano comunque rassicurazioni sulle condizioni di salute. Il tour, dopo la riabilitazione, dovrebbe così riprendere nel 2022 e andare avanti fino all'estate.

Gli ultimi progetti di Carlos Santana

All'inizio del 2021 Santana ha pubblicato Blessing and Miracles. Il nuovo disco ha visto importanti collaborazioni, come quella con Rob Thomas, Chris Stapleton e altri ancora. Gli impegni dal vivo del musicista sono molto ricchi, tra Concerti e Music Festival. Nel 2022 riparte a gennaio il tour negli Stati Uniti e andrà avanti fino a febbraio.

A maggio continuano i concerti sul suolo statunitense che andranno avanti anche per tutta l'estate fino a fine agosto e attraverseranno alcune delle città più importanti del paese.

Intanto per il musicista, come si apprende dal manager, ci sarà un periodo di riabilitazione prima del ritorno sulle scene. Il musicista è dispiaciuto per questi rinvii ma, come confermano dal suo management, sta rispondendo bene alle cure.

Le condizioni del musicista

"Sta andando alla grande ed è ansioso di ritornare sul palco presto", ha detto il manager Michael Vrionis in un comunicato. "Si rammarica profondamente che questo intervento abbia reso necessario la cancellazione dei suoi ultimi concerti. Il musicista 74enne ha avuto una "procedura cardiaca non programmata", ma oltre a questo non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Per il musicista Carlos Santana, che si è portato a casa finora ben 10 Grammy nel corso della sua carriera, ci sarà uno stop dalle scene e un periodo di riabilitazione dopo l'operazione. Il management comunque è ottimista e crede che in poche settimane possa riprendersi al meglio e potrà tornare di nuovo sul palco nel mese di gennaio.