L'influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno annunciato sui social di essere positivi al Covid-19. I loro figli Vittoria e Leone per il momento stanno bene e sono negativi. Da alcuni giorni i due avevano deciso di rinunciare alle vacanze di Natale in montagna e far ritorno nella loro casa a Milano perché preoccupati per la piccola Vittoria. La bambina, che già negli scorsi mesi è stata male, finendo addirittura in ospedale, aveva nuovamente un po' di tosse.

Fedez e Chiara sono asintomatici ma devono prendersi cura dei bambini e per questo indossano sempre la mascherina.

Sui social il racconto di come hanno scoperto di essere positivi. Si sono poi anche confrontati con gli altri genitori che si trovano nella loro stessa situazione.

I Ferragnez in casa con la mascherina per tutelare i loro figli

Attraverso una storia pubblicata insieme a Chiara sul suo profilo Instagram, Federico Lucia in arte Fedez ha dichiarato: "Io e la Ferri siamo positivi, che gioia." Poi la coppia ha aggiunto: "Leone e Vittoria per ora stanno bene, restiamo con le mascherine in casa per tutelarli."

Chiara Ferragni ha spiegato che si stavano testando ogni giorno per essere sicuri, poi ieri hanno fatto un tampone molecolare, i cui risultati sono arrivati questa mattina e hanno rivelato la loro positività al Coronavirus.

L'influencer ha poi aggiunto: "I bambini non si sa come ma sono negativi."

Per questo motivo devono indossare la mascherina tutto il giorno. I Ferragnez hanno dichiarato: "Non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire."

Il rapper e l'influencer come tanti genitori colpiti dal Coronavirus

Fedez e Chiara Ferragni come tanti genitori sono costretti a stare in quarantena perché positivi, insieme ai loro figli negativi.

"So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione - sono state le parole del rapper - sosteniamoci e facciamoci compagnia a vicenda".

Anche l'influencer Chiara Ferragni, dalla camera da letto, l'unica stanza in cui può parlare liberamente senza mascherina, ha chiesto aiuto agli altri genitori positivi con figli negativi al virus.

I Ferragnez sono convinti sostenitori dell'importanza dei vaccini e alcuni mesi fa hanno ricevuto le prime due dosi documentando tutto sui rispettivi profili social.

Lo scorso 16 dicembre poi hanno fatto anche la terza dose. Il rapper Fedez e sua moglie Chiara Ferragni hanno postato uno scatto insieme che li ritrae nel momento successivo alla vaccinazione. Lo scatto è stato poi accompagnato dall'Hashtag #letsgetvaccinated e dalle parole: "Mi raccomando vaccinate, è l'unico modo per uscire da questo incubo."