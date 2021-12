Continuano a giungere notizie di ciclisti investiti durante queste giornate di festa. Nelle ultime ore, in particolare, ha subito un grave incidente il corridore francese Alexis Guerin, membro del Team Vorarlberg. Il corridore era intento a pedalare sulla propria bici quando è stato travolto da una automobile. L'impatto è stato violento, al punto che il mezzo sul quale si trovava Guerin si è spezzato. Fortunatamente, il corridore non ha avuto gravi conseguenze.

Per il ciclista transalpino, ferite a una mano e a un ginocchio

La dinamica di quanto è avvenuto non è ancora totalmente chiara, così come non è ancora dato sapere se la colpa di quanto avvenuto sia della macchina o, invece, se sia stato il ciclista ad aver commesso qualche irregolarità.

La macchina che lo ha travolto sopraggiungeva alla sinistra del corridore: a causa di ciò, Guerin ha riportato una ferita alla mano sinistra e una forte contusione al ginocchio sinistro.

La bicicletta, una Argon 18, si è, come già detto, spezzata in seguito al sinistro, rompendosi dal tubolare. Grande spavento per il ciclista transalpino, reduce da una ottima stagione che gli ha permesso anche di vincere una tappa durante l'ultima edizione del Sibiu Tour.

Nonostante lo spavento, comunque, il ciclista ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si è mostrato rassicurante e ottimista. Parlando a CyclismActu, il corridore classe 1992 ha sottolineato come si stia riprendendo "un po' alla volta', affermando che ora le cose stanno andando decisamente meglio rispetto a subito dopo l'incidente.

'Probabilmente comincerò la mia stagione un po' più tardi'

L'incidente del ciclista ha lasciato comunque degli strascichi. Guerin, in particolare, ha annunciato che molto probabilmente inizierà la propria stagione "un po' più tardi", senza comunque fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche. Anche nella prossima stagione il ciclista correrà con il team austriaco della Vorarlberg, con il quale recentemente aveva rinnovato il proprio contratto.

Nonostante l'accaduto, comunque, il ciclista francese ha definito la sua situazione "non grave", definendola come una "piccola prova" che occorrerà affrontare mantenendo comunque "il sorriso". Infine si è detto convinto che le cose, in futuro, "andranno meglio", augurando a tutti di passare delle buone feste.

L'incidente di Alexis che, viste le condizioni della bici poteva avere un esito decisamente peggiore, è l'ennesima dimostrazione di quanto sia rischioso, per i ciclisti, doversi allenare in strade percorse anche da automobilisti.