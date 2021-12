Francesca Lukasik il giorno 6 dicembre 2021, ha deciso di pubblicare un post sul suo account Instagram attraverso il quale ha parlato del fenomeno del body shaming, raccontando anche la sua esperienza, in modo particolare i momenti dei casting ai quali partecipava. In più di una circostanza ha deciso di andare via proprio perché non le andava di lavorare con coloro che le dicevano di non mangiare nei giorni successivi. "Il corpo di una donna non è finzione è ciò che è con la sua magrezza o con le sue curve... io mi sono sempre piaciuta così", ha scritto Lukasik sui social, aggiungendo che nessuno può avere il potere di obbligarla a non essere se stessa.

Francesca ha poi evidenziato che ha 35 anni ed è fiera delle sue forme.

Fotomodella e playmate internazionale, oltre che ex partecipante del reality show 'La Pupa e il Secchione' nel 2010, la veneta nel 2012 è stata l'unica playmate italiana nell’official calendar Playboy. Blasting News ha intervistato Francesca Lukasik per approfondire l'argomento del body shaming.

Francesca: 'Questo è un fenomeno che ti prova psicologicamente'

Francesca, il 6 dicembre hai voluto condividere un post su Instagram riguardante il body shaming. Cosa ti ha spinto?

"Volevo dare forza a coloro che come me si trovano in un momento non ottimale dal punto di vista fisico."

Che idea ti sei fatta di questo fenomeno?

"Questo è un fenomeno che ti prova psicologicamente e non tutti riescono ad affrontarlo con la dovuta serenità, al punto di cadere in uno stato depressivo, deleterio per il proprio corpo".

Nel post hai descritto alcuni momenti nei quali ti si è anche detto di non mangiare. Quanto hai sofferto per frasi come queste?

"Devo essere sincera, ho sofferto parecchio. C’è molta gente che muore di fame, non perché lo decide ma perché non ha proprio il cibo, la bellezza è soggettiva, ognuno emana la propria luce così com’è".

Hai scritto: "Ho 35 anni e vado fiera delle mie forme". Questo tipo di consapevolezza l'hai sempre avuta o ci sono stati dei momenti in cui hai vacillato?

"L’ho sempre avuta e mi sono sempre piaciuta con tutti i miei difetti che comunque mi rendono unica".

Francesca Lukasik: 'Consiglio non lasciarsi mai abbattere da nessuno'

Cosa consigli alle ragazze che vogliono intraprendere il tuo stesso percorso?

"Consiglio di non lasciarsi mai abbattere da nessuno, di volersi bene, di non avere stereotipi e di non perdere mai la propria originalità".

Hai conosciuto persone che hanno sofferto di body shaming?

"Sì tutti i giorni, sia per la loro magrezza che per qualche chilo in più. In sostanza consiglio non ti curar di loro ma guarda e passa”.