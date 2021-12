Clizia Incorvaia sta vivendo un momento difficile. Infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scoperto che sua figlia Nina è positiva al Covid. La compagna di Paolo Ciavarro, conosciuto all'interno della quarta edizione, attualmente incinta, ha rivelato ai suoi fan che la sua primogenita ha il Coronavirus. Nella giornata di sabato 18 dicembre, l'influencer si è mostrata in lacrime sui social, chiedendo ai suoi follower di pregare per la bambina.

Clizia Incorvaia rivela che Nina ha il Covid: le parole dell'ex concorrente del GF Vip

Clizia Incorvaia ha iniziato una storia d'amore con Paolo Ciavarro, durante la loro permanenza nella casa del GF Vip 4.

Attualmente, l'ex gieffina è incinta del compagno ma, in precedenza, ha avuto una figlia dal cantante Francesco Sarcina. Il 18 dicembre, Clizia ha parlato a cuore aperto con i suoi fan ed ha pubblicato un post sul suo profilo social, nel quale ha informato i suoi follower di quello che sta accadendo nella sua vita privata. A tal proposito, l'influencer ha dichiarato: ''Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid''.

Clizia Incorvaia è preoccupata per Nina, il bebè in arrivo e per lei

Clizia ha rivelato di essere preoccupata per la situazione che sta vivendo. In particolar modo, l'influencer ha detto che, oltre ad essere in apprensione per la piccola Nina, sta vivendo un momento di sconforto perché deve proteggere anche il bebè in arrivo e la sua salute.

Nel frattempo, Incorvaia ha messo al corrente che il 23 dicembre dovrebbe andare a fare la seconda dose di vaccino e, pertanto, spera di non risultare positiva al Coronavirus, in modo da poterlo fare. Inoltre, l'ex concorrente del GF Vip ha precisato che a giugno, quando è rimasta incinta non ha fatto il vaccino, rimandandolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Clizia Incorvaia chiede ai fan di pregare per la piccola Nina

Oltre al post su Instagram, Clizia ha anche pubblicato alcuni video nelle sue storie Instagram, nei quali ha spiegato meglio la situazione. A tal proposito, Incorvaia ha confidato ai suoi follower: ''Sto vivendo delle ore molto difficili, in cui in primis spero nel bene di lei e di bebè''.

Infatti, la compagna di Paolo Ciavarro non ha soltanto la preoccupazione per la bambina di sei anni, ma anche per il bimbo che porta in grembo. Inoltre, l'ex gieffina ha affermato: ''Spero che Dio sia dalla nostra parte, che ci assista sempre, una preghiera non guasta''. Nel frattempo, Francesco Sarcina, padre della primogenita dell'influencer, non ha pubblicato nessun messaggio sul suo profilo Instagram. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se la piccola Nina riuscirà a vincere la battaglia contro il virus e se per Clizia e per il bimbo in arrivo non ci sia pericolo.