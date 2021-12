Brian May ha contratto il Covid. Il musicista, storico chitarrista dei Queen, ha dato la notizia ieri sui social e ha pubblicato una serie di post rassicurando comunque sul suo attuale stato di salute. L'artista britannico attualmente è in quarantena e nella giornata di oggi è tornato ad aggiornare i fan, spiegando di aver preso il virus a una festa con molti invitati. May ha invitato tutti quanti ad immunizzarsi per contrastare la variante Omicron. E ha spiegato che nel suo caso gli è stato sicuramente utile aver fatto la terza dose, che ha limitato l'impatto del Coronavirus.

Il chitarrista racconta come ha preso il Covid

Il chitarrista Brian May spiega come ha contratto il virus. Il chitarrista dei Queen ha pubblicato una serie di post sul suo account ufficiale di Instagram, svelando anche alcuni particolari su come ha avuto il Covid-19. Per lui gli è stato fatale partecipare ad una festa con molti invitati, e pochi giorni dopo ha sviluppato i sintomi, scoprendo così di essere positivo al coronavirus.

Il musicista comunque ammette di aver avuto effetto limitato grazie al vaccino e soprattutto alla terza dose. Ammette di aver sbagliato e di essere stato imprudente e invita tutti quanti a continuare a mantenere alta la guardia in vista delle feste, soprattutto in considerazione della grande diffusione della variante Omicron, che sta mettendo in seria difficoltà il Regno Unito.

'Siate prudenti'

“Son trascorsi 7 giorni, e sembra che la linea rossa (quella che indica la positività al virus, ndr) è meno marcata", afferma Brian May su Instagram. "Ho l’impressione che il mio sistema immunitario, grazie all’aiuto enorme di 3 dosi di vaccino Pfizer, stia per vincere la battaglia contro l’invasore. Ecco il motivo per cui non ho paura: c’è vita dopo il Covid...Ma siate prudenti: so che non volete che accada a voi e nemmeno alla vostra famiglia”.

In uno dei suoi video pubblicati su Instagram il musicista imbraccia anche la sua chitarra e inizia a raccontare il modo in cui ha preso l’infezione. “È molto ironico visto che durante la pandemia son stato sempre incredibilmente prudente”, ha spiegato il musicista. "Lo scorso sabato abbiamo deciso di andare ad un pranzo di compleanno...Abbiamo pensato che non saremmo andati in seguito ad altre feste, e che a quel pranzo non ci sarebbero state tante persone...

e che comunque fossero tutti quanti vaccinati con 3 dosi". Per il chitarrista quell'evento sembrava un posto molto sicuro: "Credevamo di essere in una sorta di bolla sicura, e quindi non indossavamo le mascherine".

Le parole di Brian May

Dopo la festa però sono arrivate le brutte notizie per Brian May: 8 invitati a quel pranzo infatti sono risultati positivi. E poco dopo è risultato positivo anche il chitarrista britannico. “Sembrava tutto quanto organizzato in un modo molto sicuro”, ha aggiunto l'artista. "È ovvio che facendo una cosa del genere eravamo a conoscenza che avremmo preso dei rischi...Guardando indietro, abbiamo preso la decisione errata".

Il musicista ha parlato anche della nuova variante Omicron, che sta mettendo in serio pericolo la Gran Bretagna: "È così incredibilmente contagiosa, questa cosa si sta trasmettendo ad una velocità allarmante”.

Il chitarrista dei Queen attualmente è in quarantena e ha spiegato nel post di ieri di aver vissuto "due giorni orrendi". La sua malattia viene definita "la peggior influenza che si possa immaginare". Fortunatamente per lui il settimo giorno si sentiva discretamente. E ci tiene ad invitare tutti i fan a fare il vaccino, anche per evitare di prendere il virus a pochi giorni dalle festività natalizie.