Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang (DPG), lo scorso 10 dicembre ha ricevuto una condanna dal tribunale di piazzale Clodio di Roma per la rissa che lo aveva visto coinvolto nel 2019 in via degli Avignonesi, sempre nella capitale. Dovrà consegnare i pacchi di cibo per i bisognosi e dovrà dare un risarcimento di 40 mila euro al ragazzo che era rimasto ferito.

La rissa del 2019, ora la condanna

Nel febbraio 2019 il cantante era stato protagonista di una rissa fuori un locale a Roma, nei pressi di piazza Barberini.

Erano le prime ore del mattino quando era scoppiata una baraonda e un fan di Tony Effe aveva deciso di immortalare quanto stava accadendo con il suo smartphone.

Il musicista però ha reagito in malo modo, scagliandosi contro il ragazzo pestandolo con calci e pugni. In seguito avrebbe preso una spranga di ferro con la quale avrebbe intimato al ragazzo di eliminare le registrazioni. La vittima, che ha riportato una frattura alla mandibola, ha poi denunciato l'accaduto.

Venerdì 10 dicembre è arrivata dal tribunale di piazzale Clodio la condanna del giudice nei confronti di Tony Effe, indagato con l'accusa di lesioni personali aggravate. Il rapper per i prossimi sei mesi, per quattro ore a settimana, dovrà consegnare pacchi alimentari per i bisognosi e dovrà inoltre risarcire il giovane rimasto vittima della rissa con 40 mila euro.

La reazione del rapper

Relativamente a questa vicenda giudiziaria, alcuni mesi fa, Tony Effe si era lamentato tramite un video nel suo canale social Instagram del viaggio "gratis" che ogni volta doveva fare per andare in tribunale a Roma, nello specifico le parole del cantante erano state: "Allora a me mi denunciano, mi chiedono i soldi, quando io da Milano devo venire a Roma per fare un processo gratis.

Cioè io prendo un treno per venire a Roma gratis, non va bene. Se io devo venire in tribunale pagatemi".

Inoltre, l'artista, dopo la condanna, ha pubblicato sui social una foto in cui faceva un gestaccio con la mano dal significato inequivocabile.

Chi è Tony Effe

Tony Effe è conosciuto per essere uno dei fondatori della Dark Polo Gang (DPG), insieme ad altri due componenti: Wayne Santana e Dark Pyrex.

Dal 2014 i tre hanno rivoluzionato la scena rap, concentrandosi in particolare sulla musica trap.

Hanno pubblicato quattro album e creato una loro etichetta discografica indipendente. Ultimamente Tony Effe sta continuando la sua carriera musicale anche come solista con diverse collaborazioni con altri artisti, come nel suo album 'Untouchable'.