Nella serata del 3 marzo, un incidente stradale ha coinvolto una vettura che si è ribaltata su Viale De Filippis, nella direzione sud, a Catanzaro in Calabria. Il sinistro ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno messo in atto le operazioni necessarie per garantire la sicurezza e prestare soccorso al ferito. Sul luogo dell’incidente si è creato un notevole dispiegamento di forze per rimuovere il mezzo e ripristinare la circolazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza.

L’intervento dei vigili del fuoco: estrazione e soccorso del ferito

Quando la squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul luogo dell’incidente, ha trovato una vettura ribaltata e una persona ferita all’interno dell’abitacolo. La priorità era quella di estrarre l’infortunato in condizioni di sicurezza. L’equipe dei vigili del fuoco ha immediatamente iniziato le operazioni di estrazione, utilizzando le attrezzature specializzate per rimuovere il ferito senza causare ulteriori danni. Una volta messo in sicurezza il ferito, è stato affidato al personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Rimozione del veicolo e chiusura temporanea della strada

Mentre le operazioni di soccorso erano in corso, i vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza del veicolo ribaltato e dell’intera area circostante per evitare eventuali rischi. La polizia stradale, giunta tempestivamente sul posto, ha gestito la situazione per garantire l’ordine e raccogliere le informazioni necessarie per i successivi accertamenti.

A causa del sinistro e delle operazioni di rimozione del veicolo, Viale De Filippis è stato temporaneamente chiuso al traffico. La chiusura della strada ha permesso di completare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza sia degli operatori che dei passanti.

Grave incidente stradale a Tarsia

Già nei giorni precedenti, questa volta nel cosentino a Tarsia, un grave incidente stradale ha interessato due veicoli.

Le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Rende sono giunte tempestivamente sul posto. A seguito del violento impatto tra una Volkswagen Golf e una Lynk & Co, quest'ultima si è ribaltata sulla strada. Il bilancio finale dell'incidente è di sei persone ferite, tre delle quali in gravi condizioni. Tutti i feriti sono stati prontamente assistiti e trasferiti in ospedale dai sanitari del Suem 118, intervenuti con urgenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.