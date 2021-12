La Juventus nella giornata di ieri 3 dicembre è stata nuovamente oggetto di una perquisizione da parte della guardia di finanza. Le forze dell'ordine si sarebbero concentrate soprattutto sulla cessione di Cristiano Ronaldo. Da diversi giorni, le indagini sono volte alla ricerca di una carta 'segreta' che ci sarebbe tra la Juventus e CR7. Ma di questa scrittura privata non ci sarebbe traccia da nessuna parte. Per questo motivo si starebbe indagando anche sulla cessione del portoghese al Manchester United. I pm sarebbero intenzionati a sentire anche Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo e presidente della Gestifute.

Il manager di CR7 potrebbe spiegare definitivamente se questa carta segreta esiste oppure no. Ma Jorge Mendes, stando a quanto afferma Tuttosport, avrebbe già confidato ad alcuni amici che non ci sarebbe nessuna carta segreta che riguarda Cristiano Ronaldo. Dunque, non resta che attendere di capire se e quando l'agente di CR7 verrà convocato dalla procura.

Il possibile contenuto della carta segreta

Al momento, le indagini relative all'indagine Prisma sui bilanci della Juventus si starebbe concentrando su una carta segreta che riguarderebbe Cristiano Ronaldo. Questa scrittura privata non sarebbe stata ancora trovata. Ma molti media si starebbero concentrando sull'eventuale contenuto di questa scrittura privata.

Infatti, questa carta potrebbe riguarda i pagamenti arretrati di Cristiano Ronaldo. Ma non è da escludere che possa riguardare degli accordi economici alterati che riguarderebbe il passaggio del portoghese dalla Juventus al Manchester United. In ogni caso, l'agente di CR7 avrebbe già confidato che questa carta non esisterebbe.

I tifosi si schierano al fianco della Juventus

In questi giorni, la Juventus è al centro della scena a causa dell'indagine Prisma e i media riportano diverse notizie a riguardo. Chiaramente questa situazione mette in agitazione i tifosi bianconeri che temono di rivivere ciò che hanno vissuto nel 2006. Per questo motivo i sostenitori della Juventus si sono mobilitati sui social per testimoniare la loro vicinanza alla società.

Infatti, hanno lanciato l'hashtag #ostoconlajuventus. Questo hashtag è già in tendenza e i tifosi juventini non hanno intenzione di fermarsi. Dunque, la Juventus può contare sul supporto incondizionato del suo popolo e dei suoi giocatori e del suo allenatore. Infatti, Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri hanno sottolineato che adesso per loro è arrivato il momento di restituire alla Juventus ciò che hanno ricevuto in tutti questi anni da parte del club bianconero.