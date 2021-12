Raffaella Mennoia continua a essere l'autrice numero uno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, leader indiscussa della fascia ascolti del primo pomeriggio. In una recente intervista a Novella 2000 ha svelato un po' di retroscena sul programma e i protagonisti, svelando che con alcuni di quelli che sono passati nella trasmissione di Canale 5 sarebbero in corso addirittura delle azioni legali.

Il retroscena dell'autrice Raffaella Mennoia di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'autrice storica della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi in una nuova intervista ha svelato un retroscena legato ad alcuni rapporti non proprio idilliaci con degli ex partecipanti al programma televisivo di Canale 5.

Raffaella, infatti, ha fatto sapere che ci sarebbero ancora delle azioni legali in corso con alcuni di loro, ma non ha svelato i nomi.

L'autrice ha ammesso di esserci rimasta male per gli attacchi da parte di alcuni protagonisti che in passato hanno partecipato al programma dei sentimenti di Maria De Filippi e che, in seguito a questa partecipazione, hanno poi "sparlato" della trasmissione.

'Azioni legali contro ex di Uomini e donne', parla l'autrice Mennoia

"Ci sono comunque diversi situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e donne", ha svelato l'autrice di Uomini e donne, la quale ha poi aggiunto che da questo punto di vista sostiene di essere "aziendalista", dato che il suo obiettivo primario resta quello di difendere il suo lavoro e l'operato delle persone che lavorano con lei, nel momento in cui vengono attaccati.

Ecco perché ha scelto di passare direttamente per le vie legali, senza "perdere tempo" e quindi "punendo" coloro che hanno provato a infangare l'operato della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, seguita tutti i giorni da una media di circa tre milioni di persone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le parole di Raffaella su Gemma Galgani, la star di Uomini e donne trono over

Nel corso dell'intervista Raffaella non ha risparmiato dichiarazioni neppure su Gemma Galgani, la dama protagonista del trono over che continua a essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche per il suo chiacchieratissimo percorso sentimentale.

In merito ai continui e accesi scontri che la vedevano protagonista con Isabella Ricci, Raffaella ha ammesso di non stare dalla parte di nessuna delle due: "Pro e contro entrambe".

Tuttavia, l'autrice di Uomini e donne ha ammesso che sicuramente Gemma non deve essere presa come un modello da seguire, dato che non spetterebbe né a lei né al programma condotto da Maria De Filippi, "essere da modello" per il pubblico da casa.