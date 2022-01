È stata la banda musicale della Polizia di Stato ad aprire, questo 7 gennaio, i festeggiamenti per il 225° anniversario della nascita della bandiera Italiana, svoltisi presso il Teatro Valli di Reggio Emilia.

La cerimonia, programmata con accessi contingentati e obbligo di mascherina Ffp2, è proseguita con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno di Mameli. In chiusura, lo spettacolare lancio di un paracadutista della Brigata militare "Folgore" con il simbolo tricolore.

All'evento, insieme alle autorità locali, hanno preso parte Luca Vecchi, sindaco della città e Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione.

Le parole del ministro Bianchi

Alla giornata commemorativa avrebbe dovuto partecipare il Premier Draghi, ma a causa di altri impegni istituzionali, è stato sostituito dal ministro Bianchi. Quest'ultimo ha consegnato una copia della Costituzione italiana a una delegazione di studenti delle scuole medie di Reggio Emilia e ha firmato l'albo d'oro del Comune.

"Il tricolore è il segno dell'unità nazionale e oggi più che mai abbiamo bisogno di questa unità", ha affermato Bianchi nel suo intervento, evidenziando l'importanza dei simboli in cui ci si deve riconoscere non solo nei giorni di festa. "La bandiera ci parla di una quotidianità del sangue di tanti nostri concittadini che hanno sofferto e di quelli che soffrono ancora, ma ci parla anche della nostra capacità di resistere e reagire, delle nostre speranze che - sottolinea il ministro - non devono mai essere individuali ma collettive".

Poco prima del suo intervento, il ministro Bianchi era stato contestato da uno sparuto numero di manifestanti No-Vax, subito contenuti dalla Digos.

Mattarella consegna la bandiera italiana a Samantha Cristoforetti

Seppur non fisicamente presente alla cerimonia reggiana il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha fatto mancare il suo messaggio per l'anniversario: "Il tricolore è simbolo dell'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È stato testimone di tragiche ed eroiche vicende, delle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, a partire dalle sofferenze provocate dalla pandemia".

Il Capo dello Stato, nel suo discorso, ha fatto riferimento al primo lockdown, durante cui molti cittadini hanno esposto la bandiera italiana a finestre e balconi, accompagnandola al canto dell'Inno Nazionale.

"Tutto ciò ha segnato la memoria collettiva del paese e ci ha richiamato al valore fondamentale della solidarietà e dell'unione sociale", ha aggiunto.

Il Presidente ha, inoltre, approfittato dell'incontro con l'astronauta Samantha Cristoforetti, svoltosi in mattinata al Quirinale, per sottolineare come quest'anno il tricolore abbia accompagnato gli atleti in una stagione straordinaria di successi sportivi: "Le consegno la bandiera italiana che porterà nel suo prossimo viaggio spaziale. - ha detto a Cristoforetti - Sarà accompagnata da tutti".