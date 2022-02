Noemi Letizia, esordio da modella e una carriera da valletta conclusa, torna a far parlare di sé. La napoletana oggi 30enne, in un'intervista rilasciata a Report, in onda stasera, 31 gennaio, su Rai Tre, ripercorre la vicenda che l'ha resa nota all'Italia intera ma che le avrebbe rovinato la vita. Era il 2009 quando Noemi, per festeggiare la maggiore età, organizzò una festa di compleanno a Casoria, periferia di Napoli. All'evento si presentò l'allora premier Silvio Berlusconi, nei giorni scorsi mancato candidato alla presidenza della Repubblica.

Noemi Letizia, 'Una festa che mi ha lasciato una macchia addosso'

Le anticipazioni dell’intervista a Report sono state riportate da Il Fatto Quotidiano. "Se sono diventata anoressica e mi sono chiusa in casa, un motivo c'è. Mi hanno violentata psicologicamente": parole nette, quelle di Noemi Letizia, che all'inviato del programma di Sigfrido Ranucci ha raccontato il suo calvario dopo la festa del 2009. L'evento che all'epoca ebbe molta risonanza mediatica, avrebbe fatto emergere una sua particolare frequentazione con il 'Cavaliere' che le avrebbe regalato una collana in oro e diamanti, oltre a rendere pubblico un dettaglio mai cancellato dalla memoria collettiva. Il fatto che lei, poi ribattezzata 'Papi girl', l'avrebbe chiamato 'Papi'.

A distanza di 13 anni, quella festa le avrebbe lasciato solo "una macchia addosso con la quale ha dovuto convivere per anni e che ha influenzato anche la sua vita in maniera molto negativa".

Noemi avrebbe davvero chiamato Berlusconi 'papi'? La donna di oggi denuncia davanti alle telecamere di essere stata bullizzata mediaticamente, additata come una donna di malaffare e di aver passato anni bui.

A salvarla, sarebbe stato un percorso psicoterapeutico, lungo e faticoso, non scontato. Avrebbe potuto scegliere un'altra strada: "Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte".

"Ti fa effetto sapere che il tuo nome sarà sempre associato a quello di Papi", le ha chiesto l'intervistatore? Noemi ha replicato spiegando che, in realtà, lei avrebbe chiamato 'Papi' solo suo padre.

Secondo il racconto dell'ex valletta, avrebbe dovuto recitare un copione e sarebbe stata costretta da Berlusconi a dire cose completamente false. Non sarebbe stato vero nulla, neanche che il padre fosse l’autista di Craxi. "La verità è tutt'altra roba", ha sentenziato la 30enne.

Noemi Letizia, 'Non provo rancore verso Berlusconi'

Noemi ha detto di aver vissuto all'epoca una situazione molto più grande di lei e della sua giovane età. L'arrivo di Berlusconi alla sua festa di compleanno sarebbe stato inaspettato. “Mi è sembrato strano", ha detto. Ma siccome partecipava a sfilate e i suoi book fotografici sarebbero stati in giro, aveva pensato che Berlusconi l'avesse notata così. Oggi non prova rancore verso l'ex premier, ma "probabilmente tenerezza".

Il Cavaliere ora è per lei "tra quelle persone che nella vita non guardano in faccia a niente".

Dal suo racconto emerge che sarebbe stata raggirata dall'ex presidente del Consiglio. "No, non ti preoccupare, ci sono i miei figli, le fidanzate”, avrebbe detto Berlusconi al padre dell'allora 18enne preoccupato della sua presenza. A seguire, Noemi avrebbe trascorso gran parte della sua festa di compleanno chiusa in una stanza con la scusa di non sentirsi bene per evitare il peggio. "A mio padre non ho raccontato niente perché non sapevo cosa potesse succedere. Tu capisci che quello è Berlusconi, è una persona potente, conosce il mondo, ma contro chi ti vai a mettere? Cioè io, come persona normale?

Il Cavaliere in persona, e non suoi avvocati, l'avrebbe chiamata per imporle cosa dire e come comportarsi. Avrebbe telefonato anche a suo padre. La 30enne, nell'intervista si è scagliata con allusione velate anche contro Alfonso Signorini, direttore della rivista settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello Vip. "Il fatto è del tuo amico Silvio Berlusconi", sostiene oggi, mentre lei sarebbe stata una ragazzina 18enne sprovveduta e messa nei guai. Il caso Noemi Letizia fu uno dei primi che coinvolse il leader di Forza Italia con ragazze minorenni o appena maggiorenni. Poi seguirono altri scandali: il 'Bunga bunga', i processi Ruby-uno, Ruby-bis e Ruby-ter.

Noemi Letizia oggi

L'ex ragazza che con altre fece infuriare Veronica Lario che all'epoca chiese il divorzio da Berlusconi, oggi è imprenditrice nel campo della cosmesi.

Dopo un matrimonio lampo, con tanto di separazione e divorzio in soli tre mesi, da cui sono nati due figli e il fallimento della convivenza con un immobiliarista napoletano da cui ha avuto un terzo, si dedica ai suoi bambini. Nel 2020 era riapparsa in tv nel reality 'Real Housewives' incentrato su 'casalinghe' fashion della cosiddetta Napoli bene.