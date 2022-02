Lutto nel mondo del cinema americano: nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio, infatti, è stata annunciata la morte di Moses J. Moseley, attore di soli 31 anni. Tra i lavori principali fatti in carriera vi è sicuramente la partecipazione a The Walking Dead, Serie TV famosa in tutto il mondo.

Il corpo dell'attore è stato ritrovato all'interno della propria automobile e, secondo quanto dichiarato da TMZ (che ha lanciato la notizia), sul corpo sono presenti segni compatibili con ferite da arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella del suicidio.

Il corpo ritrovato lo scorso 26 gennaio

L'allarme era scattato già diversi giorni fa: Moses, infatti, aveva fatto perdere le sue tracce e, per questo, la famiglia aveva deciso di denunciare la sua scomparsa. Da qui sono iniziate le operazioni di ricerca, terminate lo scorso mercoledì 26 gennaio. In questa data, infatti, è stata ritrovata la sua auto che era ferma presso il ponte di Hudson a Stockbridge. Dentro la macchina, come detto, c'era il corpo oramai senza vita del ragazzo.

Grande cordoglio per quanto successo è stato espresso dal suo portavoce, che ha ricordato Moses mettendo in evidenza il suo carattere buono e sempre molto disponibile: "Se avevi bisogno di parlare lo potevi chiamare anche di notte".

Il portavoce ha poi continuato, affermando come Moseley "mancherà profondamente" a tantissime persone, a partire dai famigliari e agli amici fino ad arrivare ai tanti fan, che si sono appassionati al 31enne grazie alle sue interpretazioni in serie di grande successo.

Moseley ha rivestito il ruolo di 'zombie domestico' di Michonne in Walking Dead

La carriera di Moses è iniziata nel 2010, quando il ragazzo (che faceva il modello) ha iniziato a interpretare dei ruoli minori in alcuni film. Tra i film principali in cui ha recitato inizialmente vi sono Joyful Noise, The Internship e The Hunger Games: Catching Fire, in cui ha comunque interpretato dei ruoli minori.

La grande notorietà mondiale, però, è arrivata nel 2012, quando Moseley si è unito al cast di The Walking Dead. Qui, infatti, il ragazzo ha effettuato apparizioni per ben tre anni, vestendo i panni dello 'zombie domestico' di Michonne, divenuta con il passare del tempo una delle vere e proprie protagoniste di tutta la serie.

Moses, tuttavia, anche dopo la serie targata AMC ha continuato a recitare, prendendo parte a delle serie di successo come Tales, Watchmen, Queen of the South e American Soul. In tutte queste serie ha sempre interpretato dei ruoli secondari. Moseley aveva anche dei progetti per il futuro più o meno immediato: era, infatti, in post produzione per il film horror Hank e Descending.