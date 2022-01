La Walt Disney è prossima alla produzione del live-action di Biancaneve, reboot del famoso classico del 1937. Ma a quanto pare Peter Dinklage, attore che ha acquisito la fama grazie al personaggio di Tyrion Lannister in Game of Thrones, ha espresso le sue perplessità circa la sua realizzazione.

L'accusa di Peter Dinklage

L'attore americano è affetto da una forma di nanismo, l'acondroplasia, e recentemente è stato ospite al podcast di Marc Maron, dove ha espresso la sua opinione circa il rifacimento del classico rilasciato 85 anni fa e targato Walt Disney.

"Sono rimasto abbastanza sorpreso quando sono stati molto orgogliosi di aver scelto un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve - dice Dinklage - stai ancora raccontando la fiaba di "Biancaneve e i sette nani", fai un passo indietro e guarda cosa stai facendo. Sei progressista in un certo senso e stai ancora realizzando quella f...a storia arretrata di sette nani che vivono insieme in una grotta? Non ho fatto nulla per promuovere la causa? Immagino di non essere abbastanza forte", conclude.

Il divo ha quindi accusato il colosso americano di non essere stato inclusivo nei confronti delle persone affette da nanismo, continuando a raccontare una fiaba arretrata che possiede elementi superati e antichi, e che andrebbe quindi, per essere davvero progressisti, rielaborata e riscritta.

La risposta della Walt Disney

La risposta alle polemiche da parte della casa di produzione americana non si è fatta attendere. Infatti, con un comunicato pubblicato sul "The Hollywood Reporter" ha rilasciato questa dichiarazione: "Per evitare di rafforzare stereotipi, ci siamo approcciati in modo diverso ai sette personaggi e abbiamo consultato persone affette da nanismo.

Non vediamo l'ora di poter condividere con voi maggiori informazioni e dettagli circa questo lungometraggio, lo faremo appena entrerà il film entrerà nella fase di produzione, dopo un periodo di sviluppo".

Le informazioni sul live-action

Per ora le notizie sul live-action sono ancora poche. Le riprese dovrebbero iniziare quest'anno, il regista del film sarà Marc Webb e la produzione sarà gestita da Marc Platt.

Il lungometraggio sarà inoltre un musical coordinato da Benj Pasek e Justin Paul, il duo che si è già occupato delle canzoni di "The Greatest Showman", "La la land" e "Dear Evan Hansen".

La protagonista del film sarà Rachel Zegler, attrice che recentemente ha avuto il ruolo di Maria in "West Side Story" di Steven Spielberg, mentre a vestire i panni della Regina Cattiva ci sarà Gal Gadot. Secondo il "The Hollywood Reporter" anche Andrew Burnap si unirà al cast di questo nuovo riadattamento della fiaba dei Fratelli Grimm, anche se non è ancora stato comunicato quale ruolo ricoprirà.