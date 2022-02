Nell'ultima puntata di Ore 14 su Rai 2, il conduttore Milo Infante è tornato a occuparsi del caso di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici. L'uomo era scomparso da Pavia la mattina dello scorso 8 novembre per poi essere ritrovato cadavere lo scorso 20 dicembre in un campo di Calignano, frazione del comune di Cura Carpignano. Un inviato del programma Rai ha avuto modo di intervistare il nipote della vittima, il quale ha dichiarato che Gigi non fosse necessariamente benvoluto da tutti. Il giovane ha inoltre parlato di una possibile frequentazione del 60enne con Barbara Pasetti.

Luigi Criscuolo, il nipote: 'Non era un santo'

Il nipote di Gigi Bici ha affermato per la precisione: "Non era un santo, era fatto a modo suo, aveva tanti amici e magari aveva anche tanti nemici. Non è che era benvoluto per forza da tutti". L'uomo ha inoltre descritto Criscuolo come una "persona particolare".

Si è ipotizzato che Barbara Pasetti, la donna che ha trovato il corpo e che è stata arrestata per tentata estorsione ai danni di Criscuolo, avesse offerto al 60enne del denaro per uccidere l'ex marito, Gian Andrea Tofano. Il nipote di Criscuolo ha smentito una simile eventualità perché, secondo la sua opinione, la vittima non sarebbe stata in grado di un simile gesto.

Il figlio di Pasetti avrebbe conosciuto Gigi Bici

Al momento Barbara Pasetti si trova in carcere, con l'accusa di tentata estorsione, nell'ambito dell'inchiesta sul caso di omicidio di Luigi Criscuolo. Sembra che la 40enne abbia inviato alla famiglia della vittima alcune lettere in cui chiedeva fino a 390mila per la restituzione di Gigi, che a quel tempo risultava scomparso.

La donna è madre di un bambino di 8 anni, avuto con l'ex marito. Il nipote di Gigi Bici ha dichiarato a Ore 14 che il bimbo conoscesse la vittima. Il giovane ricorderebbe, infatti, di aver sentito il figlio di Barbara definire Gigi "il mio eroe". Se ciò fosse vero, il bambino lo avrebbe effettivamente visto e ciò proverebbe che Luigi Criscuolo avesse frequentato in precedenza l'abitazione della donna, un ex convento.

Il punto di Roberta Bruzzone

Al momento, non è possibile affermare con certezza la presunta frequentazione tra Barbara Pasetti e Gigi Bici, così come ancora non è certo che il figlioletto di Barbara conoscesse la vittima. Roberta Bruzzone, criminologa e ospite della trasmissione di Milo Infante, ha detto la sua sulla situazione. Bruzzone non ha escluso una possibile conoscenza tra il bambino e Luigi Criscuolo ed è possibile che la mamma del bimbo possa aver contribuito a dare al piccolo una visione positiva del 60enne, tanto da definirlo un eroe. La criminologa ha parlato di possibili contatti "anche di natura personale". Roberta Bruzzone ha comunque precisato: "la tipologia di legame tra Barbara e Gigi è ancora da chiarire".

Barbara avrebbe chiesto aiuto a un camionista

Secondo le dichiarazioni della compagna di Gigi Bici, Barbara Pasetti, prima di chiedere aiuto alla vittima, avrebbe contattato un camionista per eliminare l'ex marito. A questo misterioso individuo, la donna avrebbe offerto una somma pari a 3000 euro. In seguito, questa persona avrebbe fatto perdere le sue tracce. Tuttavia, Ramon Christian Pisciotta, il terzo uomo che sarebbe stato contattato da Barbara dopo Gigi, ha dichiarato di non sapere niente riguardo al camionista non identificato. A Pisciotta sarebbe stata invece offerta una somma molto più alta: 20mila euro.