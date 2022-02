"Io non vorrei morire prima di aver saputo la vera verità sulla fine di Liliana: vuol dire perché, chi, come e quando ce l'ha portata via". A dirlo è stato Claudio Sterpin, ospite per la prima volta ieri sera, 23 febbraio, di Federica Sciarelli durante la diretta di Chi l'ha visto. L'82enne sarebbe stato l'amore ritrovato dopo 40 anni dalla 63enne, scomparsa a Trieste il 14 dicembre e trovata morta il 5 gennaio: per stare con lui avrebbe deciso di separarsi dal marito Sebastiano Visintin. Sciarelli ha spiegato perché la versione dell'uomo sarebbe fondata.

Ma il giallo della morte di Liliana Resinovich sembra lontano da una soluzione: resta a carico di ignoti, il fascicolo aperto per sequestro di persona.

Sterpin si era preoccupato subito della scomparsa

"Tutti voi vi siete occupati tantissimo di Liliana, quasi sembrava un'ossessione", ha detto Sciarelli introducendo l'ospite Sterpin riferendosi anche agli amici della donna, tra cui Fulvio Covalero, convinto da subito che fosse stata uccisa. Con lui Sterpin era andato a cercare il corpo della scomparsa. Attraverso domande e il racconto diretto dell'82enne, Sciarelli ha cercato di chiarire i dubbi del pubblico televisivo e social secondo il quale, non essendoci a oggi un indagato, tutti i protagonisti della vicenda potrebbero mentire.

Se il marito Visintin è parso sospetto per aver tardato a denunciare la scomparsa della moglie, Sterpin invece per aver dato l'allarme troppo presto. In studio, l'82enne ha detto che Liliana doveva andare da lui la mattina della scomparsa: essendo molto precisa, lo avrebbe avvisato in caso di problemi. Ha provato a chiamarla più volte, mandato messaggi fino alle 15 quando il marito ha risposto al telefono di lei e la comunicazione si interrotta.

A quel punto, Claudio si è rivolto agli amici, per poi andare in Slovenia a cercarla dalla cugina di cui lei gli parlava sempre, ma sbagliando indirizzo.

Liliana, i dubbi sulla relazione extraconiugale

Nel corso della trasmissione, l'82enne ha mostrato una medaglietta d’oro, un dono che avrebbe dovuto dare a Lilly per festeggiare l’anniversario del loro incontro avvenuto 42 anni prima.

A chi dubita della sua versione dei fatti, Sterpin ha detto: "Dovevo cominciare una nuova vita con lei, per quale motivo avrei dovuto eliminare un mio futuro radioso, ci conosciamo da 40 anni per me era una sorella non un'amante", per poi aggiungere che se davvero fosse stata felicemente sposata con Visintin, lui non le avrebbe fatto certe proposte.

Claudio ha riferito che la donna gli aveva detto di voler chiedere la separazione e che l'avrebbe aiutata a trovare con urgenza una nuova casa per il marito per non lasciarlo in difficoltà: un grande cambiamento da fare entro il 18 dicembre e mai realizzato. Sarebbe stato tutto pronto per la loro nuova vita insieme, anche un viaggio in Istria. Elementi che dimostrerebbero una reale relazione con Lilly, di cui Sebastiano ha sempre detto di essere stato all’oscuro fino alla scomparsa della moglie.

Il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, ha sottolineato che Claudio sa molte cose della famiglia, cose di cui solo Liliana può averlo messo a conoscenza. Sciarelli ha aggiunto che una prova della frequentazione tra Liliana e Claudio, sarebbe un verbale che i carabinieri gli avevano fatto quando a Trieste c’era la zona rossa per la Covid: i due erano stati fermati in auto nei pressi del cimitero.

Claudio racconta il suo rapporto con Liliana

In un'intervista esclusiva ai microfoni di 'Ore 14' su Rai2 andata in onda sempre ieri, Claudio ha raccontato come fosse speciale il rapporto segreto con Liliana fatto di momenti indimenticabili. "Ho dei parenti in Argentina, le ho fatto la proposta di andare a Buenos Aires, era in programma in primavera avanzata".

Per l'82enne, ci sarebbero ulteriori indagini da fare per arrivare alla verità sulla morte di Liliana. A lei era legato da un grande affetto che si è trasformato in amore il 25 ottobre scorso quando lei gli ha mandato un messaggio perché ricordava il 25 ottobre 1979, giorno in cui si erano conosciuti. A suo dire, si vedevano spesso, e se non era possibile, si sentivamo 20 volte al giorno, anche con messaggi spesso in codice che entrambi cancellavano. "Lei l'ha fatto per prima e mi ha detto cancella i messaggi che non si sa mai".

Il matrimonio tra Seba e Lilly sin dall'inizio era stato osteggiato. Ex fotoreporter, aveva perso il lavoro, e non piaceva ai genitori di Liliana anche perché lui era sposato e aveva due figli.

Nel corso della loro vita insieme, Liliana si è sempre occupata di tutto: era lei a portare i soldi a casa. Dal canto suo Visintin, che all'inizio del caso era loquace quanto e più di Sterpin, pare abbia scelto la via del silenzio. Si è solo limitato a dire ai giornalisti: "Claudio chi?", come a negare l'esistenza di un rivale.