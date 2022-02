"Insistemmo perché il marito presentasse denuncia". A parlare ai microfoni di Federica Sciarelli, nel corso dell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" sono Gabriella e Salvatore, i vicini di casa di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da Trieste il 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio. Per la morte della donna, ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia, al momento, non c'è ancora nessun indagato e la procura sta indagando, formalmente, per "sequestro di persona".

I vicini di casa di Liliana a Chi l'ha visto?

Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda mercoledì 9 febbraio, Federica Sciarelli ha ripercorso la vicenda di Liliana Resinovich e ha dedicato un ampio approfondimento al caso di Cronaca Nera.

La conduttrice, in collegamento con il fratello della donna, Sergio, ha mandato in onda l'intervista realizzata dall'inviato Paolo Andriolo ai vicini di casa - nonché amici - della 63enne, Salvatore e Gabriella, entrambi ex dipendenti delle forze dell'ordine.

Nel primo pomeriggio di martedì 14 dicembre, come ha ricordato Salvatore, Claudio Sterpin, un caro amico di Liliana, lo ha contattato per informarlo della sparizione della donna e per chiedergli di capire, con la compagna Gabriella, cosa stesse succedendo. L'ex podista, in quell'occasione, gli avrebbe confidato di essere molto preoccupato perché, proprio il week-end seguente, la donna avrebbe dovuto lasciare il marito per andare a vivere con lui.

Gabriella, allora, poco dopo le 17:30, ha provato a inviare un messaggino a "Lily" per dirle di passare da lei per prendere un piccolo regalo di Natale. Dopo qualche minuto, però, è stata contattata dal consorte della 63enne, Sebastiano Visintin che le ha comunicato che Liliana ancora non era tornata e le ha chiesto di andare da lui.

La donna, quindi, un po' allarmata, lo ha raggiunto con Salvatore.

Il marito di Liliana non avrebbe voluto fare subito denuncia di scomparsa

Gabriella e Salvatore, da quanto si apprende, sono state le prime persone ad entrare nella casa di Liliana dopo la sua scomparsa. La coppia, dopo aver visto il telefono dell'amica, ha suggerito a Sebastiano di richiamare il numero - non registrato, ma appartenente a Claudio Sterpin - che più volte, quella mattina, l'aveva cercata.

Il marito, però, si sarebbe rifiutato di ricontattarlo.

A questo punto, Gabriella, nonostante le resistenze di Sebastiano, avrebbe preso la situazione in mano ed avrebbe chiamato l'ospedale di Trieste per essere certa che l'amica non fosse stata ricoverata. Quindi, la coppia, avrebbe spronato l'ex fotografo a cercare qualche indizio tra le cose di Lily ed a informare le forze dell'ordine. Il marito, però, avrebbe continuato a "prendere tempo" e si sarebbe deciso ad andare in questura, per sporgere denuncia di scomparsa, solo intorno alle 22:00. Davanti all'ufficiale di polizia, Sebastiano, dichiarandosi sotto choc, ha riferito di essere uscito prima della moglie e di non averla ritrovata al pomeriggio, al rientro.

Poi, ha aggiunto d'aver contatto il cognato Sergio per domandargli se avesse notizie di Liliana. In realtà, però, sarebbe stato Sergio a telefonare sul cellulare della sorella, proprio mentre in casa erano presenti anche Gabriella e Salvatore.