“Ha provato ad avvelenarmi il caffè per due volte". A parlare, ai microfoni de "La vita in diretta" è Gian Andrea Toffano, 44 anni, ex marito di Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne, al momento unica indagata per la scomparsa e la morte di Gigi Bici, all'anagrafe Luigi Criscuolo, 60 anni. Gli inquirenti ritengono possibile che la donna possa avere incaricato l'ex commerciante di bici pavese di "sistemare" l'ex coniuge, da lei descritto come una persona violenta.

I presunti tentativi d'avvelenamento

Gli inquirenti che si stanno occupando dell'omicidio di Gigi Bici stanno ora indagando anche su due presunti tentativi di avvelenamento messi in atto da Barbara Pasetti nei confronti dell'ex marito Gian Andrea Toffano.

Come spiegato da "La vita in diretta" l'uomo, rivenditore di automobili, lo scorso 7 febbraio è stato ascoltato a Pavia, in Questura, in qualità di persona informata sui fatti relativamente al caso di Cronaca Nera che vede protagonista la fisioterapista 40enne.

In quell'occasione Toffano avrebbe raccontato agli investigatori due episodi inquietanti, accaduti prima dello scorso autunno, in cui l'ex avrebbe provato ad avvelenarlo mettendogli qualche sostanza nel caffè. Gian Andrea e Barbara, stando a quanto ricostruito, si sono sposati nel 2007 e la loro separazione - non ancora perfezionata da una sentenza di divorzio - sarebbe stata consensuale e serena. Tant'è che, anche nell'interesse del loro unico figlio di 8 anni, prima dell'arresto della donna (avvenuto lo scorso 20 gennaio) si frequentavano spesso.

Il primo tentativo d'avvelenamento sarebbe accaduto in un bar, mentre il secondo sarebbe successo sul posto di lavoro di Toffano. In entrambi i casi, il 44enne, sarebbe stato male al punto da dover ricorrere alle cure ospedaliere, documentate dai referti rilasciati dal San Matteo di Pavia e attualmente depositati in Questura.

Barbara avrebbe chiesto a Gigi Bici di eliminare il marito

Gian Andrea Toffano agli inquirenti avrebbe anche spiegato perché, secondo lui, l'ex moglie avrebbe voluto eliminarlo. Precisando che il 4 dicembre 2020 è deceduta la mamma che gli ha lasciato quattro appartamenti con garage, a Lecco, Milano, Brescia e a Finale Ligure, l'uomo ha dichiarato: "Se io fossi morto, essendo ancora sposati legalmente, quello che ho ereditato sarebbe andato in successione".

Sebbene il movente sia ancora tutto da confermare, gli inquirenti pensano che Barbara Pasetti possa essersi rivolta prima a Gigi Bici e poi ad altre persone - tra cui Ramon Christian Pisciotta, ritenuto un supertestimone del caso - per eliminare Toffano. La donna, accusata di tentata estorsione, omicidio e occultamento di cadavere, attualmente si trova in carcere a Vigevano, ma continua a respingere ogni addebito.