Qualche giorno fa Fedez ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui ha dichiarato di avere un problema di salute, senza però svelare la natura del suo problema. Dopo quell'annuncio Fedez è scomparso dai social, per ritornarci soli il 21 marzo e annunciare che per lui la giornata seguente sarebbe stata "molto importante". Secondo quanto riportato i media, pare infatti che Fedez abbia subito un intervento al San Raffaele.

Fedez e il presunto intervento chirurgico al San Raffaele

Da quando Fedez ha annunciato il suo problema di salute, amici e parenti si sono stretti intorno a lui, preservandolo in un momento così delicato.

Il cantante ha comunicato di dover fare "un percorso importante", per poi sparire dai social. Tuttavia, secondo quando riportano alcuni media, Fedez sarebbe stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano.

La notizia del ricovero di Fedez è stata confermata da Chiara Ferragni, che in un post su Instagram, dove viene immortalata insieme a Fedez e ai figli per festeggiare il primo compleanno della piccola Vittoria, ha dichiarato: "Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi (mercoledì 23 marzo, ndr) papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa)". Non è stato fatto nessun riferimento a un eventuale intervento chirurgico.

Sempre secondo i media, Fedez dovrebbe restare ricoverato per la fase post operatoria e per essere sottoposto ad alcuni esami di approfondimento.

Federico rivela il suo problema di salute

Giovedì 17 marzo Fedez ha annunciato di avere dei problemi di salute, dicendo di aver deciso di comunicarlo su Instagram anche per "esorcizzare il suo male" e cercare di tirar fuori un paio di cose che "potrebbero conferire un senso" per qualcun altro. Lo sfogo è andato così avanti: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo, il che comporta un percorso importante, un percorso che mi sento anche di raccontare.

Ma non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Mi sento di raccontarlo in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”. A questo annuncio è seguito un post di Chiara Ferragni: “Ti amiamo più che mai amore mio, presto starai bene e sarai sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano tanto”.