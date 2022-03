La riviera romagnola, in particolar modo Rimini, in questi giorni ha dovuto fronteggiare una notizia tragica, per un lutto nel mondo del calcio dilettantistico. Il giovane Diego Barrio, arrivato nel 2020 al Cattolica, società calcistica di Serie D e poi trasferitosi di recente al Miami Beach Fc, è stato trovato senza vita nel suo appartamento in Florida. Il 19enne era stato ingaggiato due anni fa dal presidente italo-americano del Cattolica Massimo Nicastro. Pochi mesi nella riviera romagnola che però gli hanno permesso di instaurare un bellissimo rapporto umano con i giocatori della società romagnola.

Il giovane cileno era stato ospite nei suoi mesi a Cattolica in un Hotel. Proprio il titolare della struttura alberghiera che lo aveva accolto, Matteo Mancini, è stato intervistato sottolineando che Barrio era stato ospite per sei mesi e che era diventato come un figlio. Una notizia che evidentemente ha sconvolto il titolare del hotel, che ha aggiunto: ''Per me era diventato quasi un figlio. Un ragazzo d’oro, con la mentalità giusta per diventare un grande campione. Si allenava duramente e raramente si concedeva degli sgarri''.

Anche il Cattolica ha voluto ricordare con un messaggio toccante il giovane Diego Barrio

Il titolare del hotel che ha ospitato Diego Barrio Matteo Mancini ha poi raccontato qualche episodio riguardante il giocatore cileno, sottolineando come fosse tifoso dell'Inter e questo gli aveva permesso di fare diverse amicizie a Cattolica.

Toccante anche il messaggio della società calcistica in cui giocava in Italia il giovane: ''Anche se non hai trovato spazio nelle nostre squadre, sei sempre stato un esempio di comportamento, sorridente, positivo e rispettoso''. Come dicevamo, dopo l'esperienza professionale nel Cattolica era ritornato in Sudamerica per poi essere ingaggiato dal Miami Beach Fc, altra società oltre il Cattolica di cui è proprietario Massimo Nicastro.

Il giovane Diego Barrio è stato trovato senza vita dalla polizia nel suo appartamento in Florida

Era da giorni che il giovane non dava notizie di sé alla famiglia, per questo la mamma ha dato l'autorizzazione ad entrare nell'abitazione del giovane in Florida. La polizia americana lo ha trovato morto sul suo divano. L'autopsia sarà utile per capire i motivi del suo decesso.

Del giovane Diego Barrio ha voluto parlare anche il proprietario del Miami Beach Fc, dichiarando che da pochi giorni era arrivato in Florida e che domenica scorsa i due avevano assistito al match della squadra americana con la quale avrebbe dovuto giocare. A tal riguardo l'imprenditore ha aggiunto: ''Domenica avevamo visto la partita insieme, poi lo avevo riaccompagnato a casa in macchina. Da allora non ho più avuto sue notizie''.