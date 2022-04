Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti nello studio di Silvia Toffanin, c’è stato anche Christian Stefanelli. L’ex allievo di Amici 21 ha rivelato di essere stato vittima di bullismo omofobo quando era ancora un bambino solamente perché aveva deciso di intraprendere studi di danza classica.

Stefanelli: ‘Da bambino ho sofferto per bullismo, avevo abbandonato la danza classica’

Ospite nel salotto di Verissimo, il ballerino Christian Stefanelli ha parlato del proprio amore per la danza, che va avanti da molti anni.

Inoltre l’ex allievo di Raimondo Todaro ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stato vittima di bullismo omofobo quando era ancora un bambino. Queste le sue parole: “Se ho sofferto di bullismo? Sì, a scuola, quando ho iniziato a fare danza classica. Ero piccolo avevo 8 o forse 9 anni. Sai, la danza classica, per la gente che non conosce, per fortuna non per tutti, significa essere solamente gay. Ma non in modo naturale, come insulto, purtroppo. Sai che da piccolo me lo dicevano per insultarmi".

Il giovane ha poi proseguito il proprio racconto: "Così io ho abbandonato totalmente la danza classica, l’ho lasciata. Però comunque le battute e le frasi pesanti arrivavano lo stesso, così è stato un po’ brutto per me”.

Christian parla della propria esperienza ad Amici e dell'amicizia con Mattia

Christian Stefanelli è stato eliminato alla seconda puntata del Serale di Amici 21. In particolare durante l'intervista a Silvia Toffanin, l’ex allievo di Raimondo Todaro ha ammesso di avere avuto delle grandi difficoltà all’interno del programma dopo l’uscita di Mattia Zenzola.

All’interno della scuola i due compagni, infatti, avevano instaurato un bellissimo rapporto, ma a un certo punto Mattia ha dovuto abbandonare il programma per un infortunio rimediato alla caviglia. E appunto l’uscita dalla scuola dell'amico per Christian Stefanelli è stato colpo basso, in quanto per lui era come una spalla.

Sostanzialmente Christian, essendo molto attaccato alla famiglia, in mancanza di essa aveva trovato in Mattia un “fratello” tra i banchi di scuola.

Infine il ballerino ha spiegato che - terminata l’esperienza al Serale di Amici 21 - ha incontrato subito Mattia. I due hanno trascorso un pomeriggio insieme, inoltre per testimoniare la loro amicizia si sono fatti un tatuaggio uguale.