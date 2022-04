Secondo Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich, 63 anni, Claudio Sterpin, ex podista 82enne si sarebbe inventato tutto. Il fotografo 72enne, pochi giorni fa davanti alle telecamere di Chi l'ha visto?, ha ribadito che la moglie non aveva alcuna relazione extra-coniugale e che non intendeva lasciarlo. Al momento, gli inquirenti non hanno stabilito le cause che hanno portato al decesso dell'ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia scomparsa da Trieste il 14 dicembre scorso e, almeno formalmente, stanno trattando ancora il caso di Cronaca Nera come un "sequestro di persona".

Il fascicolo aperto in Procura è tutt'ora a carico di ignoti.

Il marito di Liliana attacca Claudio Sterpin: 'Mente'

Liliana Resinovich, la mattina in cui è scomparsa, avrebbe dovuto incontrare Claudio Sterpin. I due, in passato, sarebbero stati legati sentimentalmente e, negli ultimi mesi, si sarebbero riavvicinati. Addirittura, stando a quanto raccontato in diverse occasioni dall'ex podista triestino, la 63enne sarebbe stata in procinto di lasciare il marito Sebastiano e di trasferirsi a casa sua. Visentin, però, ha sempre affermato che tra lui e la moglie non c'erano problemi. Poi, ha ricordato che la mattina del 14 dicembre non ha notato nulla di strano e, poco prima delle 8:00, come sempre, l'ha salutata ed è uscito di casa.

"Quel giorno - ha aggiunto - Liliana ha lasciato a casa il telefono, l'anello e i documenti". Poi, ha attaccato Claudio Sterpin: "Si è inventato tutto, sta mentendo. C'era una relazione tra loro? È quello che dice lui. Finiamola di infangare Lilly, per favore. Lui, nella sua testa, si era fatto un film del fatto che lei volesse stare con lui, tuttavia non era così".

Poi, Sebastiano ha concluso duro: "Sta infamando Liliana".

Secondo Sebastiano Liliana non s'è suicidata

La donna è stata ritrovata senza vita, a due passi dall'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, lo scorso 5 gennaio. Gli esiti degli esami tossicologici di Liliana Resinovich hanno rivelato che la 63enne, prima di morire, non ha assunto sostanze che avrebbero potuto alterare il suo stato fisico o mentale.

Tuttavia, non è ancora chiaro se la donna si sia tolta la vita o se, invece, sia stata uccisa. Sebastiano, però, non crede all'ipotesi del gesto estremo. "Liliana ha incontrato qualcuno che le ha tolto la vita nel parco di San Giovanni oppure è morta a causa di un infarto e qualcuno, post mortem, è intervenuto per mettere a punto quella scena che mi avrebbe messo in difficoltà. Penso che il suicidio di Liliana sia una cosa stranissima - ha continuato - e non posso credere che una persona che vuole togliersi la vita possa mettere in piedi quello che ha fatto lei". Secondo Visentin bisognerebbe comprendere cosa è accaduto dopo l'ultima telefonata tra Lilly e Claudio.