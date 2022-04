A Forlì un uomo ha tentato di uccidere un'amica a colpi di martello e poi dandole fuoco. È accaduto alle prime luci dell'alba di lunedì in provincia di Forlì, nel comune di Bertinoro. L'uomo ha cercato di uccidere la donna in un'abitazione isolata, nascosta dalla vegetazione, poi ha appiccato un incendio e ha tentato di suicidarsi. Entrambi sono ricoverati in due ospedali diversi.

Tentato omicidio in provincia di Forlì

Ha cercato di uccidere una donna a colpi di martello o di una mazza. Poi ha deciso di appiccare un incendio e in seguito ha tentato il suicidio accoltellandosi all'addome.

I fatti, avvenuti in un'abitazione isolata in provincia di Forlì in cui risiede un uomo di circa 70 anni, ora sono in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. Si saprà di più nelle prossime ore, quando gli investigatori cercheranno di ricostruire il quadro completo degli eventi.

La donna, una pensionata settantenne, è ora ricoverata presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ed ha riportato fratture multiple alle mani, e ferite lacero contuse al capo. L'uomo invece è ricoverato presso la terapia intensiva dell'ospedale Maurizio Bufalini. Ad arrestare quest'ultimo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola: l'accusa è di tentato omicidio e incendio doloso

L'aggressione alla donna

Secondo quanto viene ricostruito dai carabinieri l'uomo, un signore di 73 anni, avrebbe contattato un'amica, una pensionata settantenne del Ravennate, spiegandole che non si sentiva bene e che aveva bisogno di essere portato in ospedale.

Arrivata sul posto, in un casolare di Bertinoro (Forlì), dopo aver parcheggiato la sua auto, la donna è stata aggredita all'ingresso del casolare, forse con un martello o con una mazza di ferro. Sul cofano della macchina erano infatti ben visibili le tracce di sangue della donna.

La pensionata ha subito diversi colpi alla testa ed ha cercato di parare i colpi coprendosi con le braccia e con le mani riportando diverse ferite al capo e agli arti.

Infine, l'aggressore avrebbe cercato di darle fuoco, gettandole addosso dell'alcool. La donna è riuscita a salvarsi scappando dal casolare e trovando rifugio in un'abitazione non lontana. E poco dopo sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri.

L'arresto dell'uomo

L'uomo, dopo la tentata aggressione, ha appiccato un incendio all'abitazione, facendo oltretutto esplodere alcune bombole di gpl.

Ben presto le fiamme hanno avvolto il casolare e il cortile, incendiando anche alcuni vecchi furgoni che vi erano parcheggiati. L'uomo inoltre ha tentato di suicidarsi con una coltellata all'altezza dell'addome. Poco dopo l'uomo avrebbe potuto gettarsi tra le fiamme, se non fosse stato per l'intervento dei Carabinieri che lo hanno salvato.

Vittima e aggressore sono stati trasporti poco dopo in due distinti ospedali. La donna ha riportato varie ferite e attualmente è ricoverata all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L'uomo invece, ricoverato in un ospedale di Cesena, versa in gravi condizioni e dopo essere stato sottoposto ad un'operazione è attualmente ricoverato in terapia intensiva. I vicini sottolineano come l'uomo fosse una persona riservata e schiva. Per far luce su questo caso di cronaca gli investigatori attendono che le condizioni di salute delle due persone migliorino, in modo da essere interrogate.