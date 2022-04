Tragedia a Salerno: il corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato in un pozzo nel comune di Castel San Lorenzo. I familiari, non vedendolo ritornare a casa, hanno lanciato l'allarme chiamando i soccorsi. Sono ancora da ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente che hanno portato alla morte. Attualmente sono in corso gli accertamenti e su questo caso di Cronaca Nera stanno indagando i carabinieri. Non è esclusa per il momento l'ipotesi dell'omicidio.

Tragedia in provincia di Salerno

L'uomo era uscito di casa per cercare asparagi. Nessuno pensava che non sarebbe mai più tornato a casa.

A dare l'allarme e chiamare i soccorsi sono stati i familiari, preoccupati per la lunga assenza dell'uomo. Poche ore dopo c'è stato il tragico ritrovamento: il corpo dell'uomo senza vita è stato rinvenuto in un pozzo di raccolta per l'acqua piovana. Per recuperare il cadavere sono dovuti intervenire i vigli del fuoco.

I fatti, accaduti in provincia di Salerno nella notte tra il 7 e l'8 aprile, sono ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agropoli. Solo con i prossimi esami del medico legale si potrà fare un po' più di luce sulla scomparsa dell'uomo. Tutte le ipotesi per il momento sembrano aperte.

Le indagini dei carabinieri

Restano ancora aperti gli interrogativi per fare luce sulle cause che hanno portato l'uomo al decesso.

Il signore di 53 anni era infatti uscito di casa per cercare gli asparagi e dopo alcune ore di lui non si sono avute più notizie. Dopo l'allarme lanciato dai familiari nella notte è stato ritrovato il corpo senza vita.

Le autorità hanno deciso per il momento di sequestrare il corpo della vittima. Nelle prossime ore infatti saranno effettuati tutti gli opportuni accertamenti medico-legali per fare luce sulle cause del decesso.

Al momento tutte le piste investigative sono aperto: non si esclude l'ipotesi del malore o dell'incidente, e nemmeno quella dell'omicidio.

Una vicenda poco chiara

Al momento ancora non è stata resa nota l'identità della vittima trovata morta nel pozzo. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 aprile nel comune di San Lorenzo, comune in provincia di Salerno.

Per ora del 53enne non si sa molto, se non che era scomparso poche ore dopo essere uscito di casa per andare in cerca di asparagi.

Al momento le indagini dei carabinieri dovranno cercare di capire in che modo l'uomo sia finito nel pozzo: ricordiamo che è stato possibile recuperarlo grazie all'intervento dei pompieri. Il punto fondamentale è capire se sia trattato di una tragica fatalità, o se un'altra persona sia coinvolta in questo caso, uccidendo l'uomo e gettandolo poi nel pozzo.