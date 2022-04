Sono "serie ma stazionarie" le condizioni dell'ex portiere Stefano Tacconi, ricoverato d'urgenza per un malore improvviso. L'uomo è un ex giocatore della Juventus e nonostante abbia lasciato ormai da anni il mondo del calcio non se n'è mai allontanato, infatti recentemente Tacconi si è espresso sul licenziamento di Dybala dalla Juventus.

Il malore di Stefano Tacconi

Ieri, sabato 23 aprile, il portiere 64enne è stato ricoverato d'urgenza in prognosi riservata nell'ospedale di Alessandria, dopo aver avvertito un malore. L'uomo la sera prima, il 22 aprile, aveva partecipato a un evento per per la Giornata delle Figurine: in compagnia del figlio aveva preso parte a yba cena benefica, di cui parte del ricavato sarebbe andato alla Croce Rossa di Asti.

Inoltre Tacconi era in città anche per promuovere il suo nuovo libro: 'Junic'. Inizialmente era stato portato proprio all'ospedale provinciale di Asti, ma le sue condizioni hanno richiesto l'immediato trasferimento al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santi Antonio e Cesari Arrigo.

I messaggi suoi social

Sono stati tanti i messaggi su Twitter per l'uomo, che ha ricevuto tutta la solidarietà dei tifosi. Anche il figlio, Andrea, che era presente con lui alla cena, dopo il ricovero si è espresso sui social, lasciando un messaggio toccante al padre in cui gli augura di riprendersi: "Riprenditi Papi. Sei un leone. Vincerai anche questa battaglia". Secondo alcune fonti già prima del malore, durante la cena, alcuni commensali hanno riferito che Tacconi aveva accusato un forte mal di testa, che è perdurato per tutta la serata, peggiorando quando sono arrivati nella sala di Palazzo Michelerio ad Asti.

Dopodiché ha perso i sensi ed è stato portato d'urgenza al pronto soccorso, dove si è ritenuto meglio portarlo all'ospedale di Alessandria.

Le condizioni attuali

La prognosi sulle sue condizioni è rimasta incerta fino alle 23 di ieri, quando è stata confermata l'emorragia cerebrale. Secondo quanto riportato da Sky Sport è stato proprio il direttore dell'ospedale Andrea Barbanera a descrivere le dinamiche dell'accaduto, riportando infatti che Stefano è arrivato in ospedale in gravi condizioni di salute.

Nonostante le condizioni di salute siano apparse subito serie, hanno fatto di tutto per evitare complicazioni. "Al momento le condizioni sono ancora importanti ma stazionarie" riporta sempre Sky Sport. L'unica cosa da fare ora, secondo il direttore dell'ospedale, è aspettare nuove notizie nei prossimi giorni.