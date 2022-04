Dopo il delicato intervento chirurgico subito il mese scorso, il rapper milanese Fedez e la moglie Chiara Ferragni si stanno godendo un periodo di riposo in casa, anche se nei giorni scorsi - a seguito di una gira al lago di Como - la donna è stata colpita da un virus di stagione trasmesso dal figlio Leone.

Intanto il rapper ha mostrato sui social le proprie panciere, necessarie dopo l'operazione chirurgica, ridendoci su con leggerezza.

La collezione di panciere di Fedez

Mentre postava sul suo profilo storie riguardanti il virus stagionale della consorte, Fedez ha deciso di prendere la cosa alla leggera.

Infatti l'artista milanese invece di abbattersi ci ha scherzato sopra, decidendo così di condividere con i suoi 13 milioni di followers la sua collezione di panciere contenitive, utili dopo l'intervento. Federico ne fa vedere molte nelle storie e le descrive, come "la panciera quotidiana, in stile Kim Kardashian". "Stiamo invecchiando", continua, accennando alla moglie in convalescenza dopo il virus che le ha passato Leone.

Dopo l'operazione, necessaria per asportare il raro tumore neuroendocrino al pancreas che lo ha colpito Fedez è apparso dimagrito, e non ha fatto mistero della grande cicatrice sull'addome ancora in via di guarigione.

La convalescenza dei 'Ferragnez'

Chiara Ferragni e Fedez condividono abitualmente anche le notizie meno belle con i loro followers.

I Ferragnez recentemente si sono regalati dei giorni tranquilli dopo l'intervento di Fedez al San Raffaele. L'operazione è stata un successo e dopo le dimissioni, la settimana scorsa la famiglia si è concessa una vacanza al Lago di Como, la quale è stata condivisa come sempre sui social da entrambi gli influencer, postando foto della figlia Vittoria, nata nel 2021, scattate al grand Hotel Tremezzo e alla Villa del Balbianello.

Durante la gita, il piccolo Leone, di 4 anni, ha preso un virus di stagione, passandolo poi anche alla madre.

Venerdì Chiara Ferragni, costretta in casa, si è definita "k.o.", condividendo con i suoi fan i dolori del virus stagionale, che i due coniugi tengono a precisare, non è Covid. Il marito Fedez ha poi postato scherzosamente sulle sue storie molte foto della moglie in convalescenza, mostrandola sul divano con sulla bocca la maschera dell'aerosol. La donna ha poi annunciato che: "Doveva essere una bella giornata" con i figli dai nonni e la casa libera. Invece il virus stagionale sarebbe stato trasmesso anche ai nonni dei bambini.