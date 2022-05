Drammatico incidente a Cassago Brianza, piccolo comune della provincia di Lecco. Nella tarda serata di sabato 21 maggio un motociclista 54enne, Giuseppe Brivio, dopo aver perso il controllo della sua Harley Davidson, ha investito alcuni ragazzi. Per il centauro e per Matteo P., un 19enne residente in un paese vicino, non c'è stato nulla da fare. La notizia di cronaca nera è arrivata poco dopo lo schianto di Dro, piccolo centro alle porte di Trento, dove venerdì 20 maggio ha perso la vita, a bordo della loro moto, una coppia originaria di Cesena che si stava recando al concerto di Vasco Rossi.

L'incidente in tarda serata

Secondo quanto ricostruito finora, in tarda serata il 54enne residente a Missaglia (in provincia di Lecco) si stava dirigendo verso l'abitato di Renate, in provincia di Monza-Brianza, a bordo della sua Harley Davidson. A un certo punto, però, mentre si apprestava ad affrontare un dosso dissuasore all'altezza del bar di via Nazario Sauro, a due passi dal centro di Cassago Brianza, avrebbe perso il controllo della due ruote per cause ancora in fase di accertamento.

La moto di grossa cilindrata è finita su alcuni ragazzi che si trovavano a bordo strada, in prossimità del marciapiede. Non è chiaro se stessero attraversando la strada o se si trovassero ancora sul marciapiede.

Il 19enne di Torricella di Barzanò è stato travolto in pieno dal pesante motociclo. La motocicletta, che ha finito la sua corsa - sbalzando rovinosamente sull'asfalto il 54enne - alla rotonda dell'intersezione con Via Allende ha anche sfiorato, ferendolo in maniera non grave a una gamba, un ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato comunque trasferito in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti.

Anche la fidanzata e la mamma di Matteo giunta subito sul luogo dell'incidente, sotto choc, hanno avuto bisogno di cure mediche.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivate subito le ambulanze della Croce bianca di Merate (Lecco) e del Soccorso di Lurago d'Erba (in provincia di Como), accompagnate dall'elisoccorso della città lariana.

Gli operatori del 118 hanno cercato di stabilizzare i feriti, ma le condizioni del 19enne e del 54enne sono subito apparse disperate. I due sono stati poi accompagnati in ospedale, a Lecco e Merate, dove il personale medico sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per entrambi si sono rivelati troppo gravi i numerosi traumi riportati.

I carabinieri della compagnia di Merate in collaborazione con i colleghi di Brivio, chiamati a effettuare i rilievi del caso, sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non è chiaro se il 54enne sia stato colto da un improvviso malore, se abbia perso il controllo della Harley per una distrazione o se la causa sia stata l'elevata velocità. Fondamentali, per capire cosa è accaduto, potrebbero rivelarsi le testimonianze raccolte tra chi ha assistito all'incidente.