Nei prossimi dieci giorni si prevedono ondate di caldo record. Si tratta di una delle più intense ondate di calore avvenute nel mese di giugno degli ultimi anni. Secondo quando riportato dal meteorologo Mattia Gussoni sembra che non siano previste precipitazioni considerevoli anzi, secondo i dati riportati sui siti dedicati al meteo, il caldo si prolungherà almeno fino al 5 luglio.

Le previsioni sul caldo record

Nei giorni scorsi con l'anticiclone africano, al sud e in Sardegna, si sono sfiorati, come annunciato dai vari telegiornali, i 42°C all'ombra.

In questo mese di giugno il Mediterraneo sta registrando una temperatura pari a 5° C in più rispetto alla media stagionale.

Le Previsioni meteo intanto annunciano che le temperature saliranno ulteriormente: infatti, nei prossimi 10 giorni, potrebbero raggiungere picchi di 45 gradi centigradi soprattutto al centro-sud.

Dunque, c'è la possibilità, secondo Gussoni, che vengano infranti alcuni record del mese di giugno. La temperatura potrebbe salire fino a 40 gradi centigradi nella capitale, nella città di Firenze e a Bari; 38° C a Catanzaro; 37° C a Napoli; 36 gradi a Milano, Padova, Potenza e Palermo. Si presume che la cappa e il caldo potrebbero durare fino al 5 luglio. Mentre ci sarà qualche temporale sporadico al Nord-Ovest e sulle Alpi.

Se da un lato in queste giornate non sono previste particolari precipitazioni, al contrario il problema della siccità si intensificherà soprattutto a Nord, ma anche nelle regioni della Calabria, Puglia, Lazio e Toscana.

Nel dettaglio per domenica 26 giugno al nord ci sarà un aumento dell'afa e delle temperature; al centro è attesa una giornata di sole, con una temperatura che raggiungerà circa 40° anche in Sardegna; anche al sud il caldo si intensificherà superando i 42° in alcune città.

Per lunedì 27 giugno al nord si dovrebbero raggiungere i 39 gradi; in alcune località del centro si raggiungeranno i 41 gradi centigradi; mentre in alcune città Sud si toccheranno i 44°.

I consigli degli esperti su come affrontare il caldo record dei prossimi giorni

Gli esperti, in questo periodo di caldo record, consigliano di bere molto, almeno due litri di acqua al giorno.

È importante prediligere cibi freschi come frutta e verdura. Bisogna inoltre evitare esposizioni al sole nelle ore più calde del giorno e usare tutte le precauzioni come cappelli, occhiali da sole e creme protettive.