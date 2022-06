Un grave incidente stradale si è verificato poche ore fa in Calabria, precisamente nel cosentino, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita. L'autovettura su cui stava viaggiando insieme ad altri due amici, per cause in corso di accertamento, è finita in una scarpata. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito i feriti d'urgenza in ospedale. Per la vittima non c'è stato invece nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere dopo l'impatto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire al meglio la dinamica.

Cosenza, incidente stradale mortale: perde la vita un giovane 20enne, altri due coetanei feriti

Erano circa le ore 2 di questa notte quando lungo la Strada provinciale 263, che dal comune di Villapiana conduce a quello di Castrovillari, una Renault Captur con a bordo tre giovani ventenni tutti di Castrovillari, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, andandosi a schiantare prima contro un muretto di cemento posto al limite della carreggiata e poi finendo rovinosamente in una scarpata costeggiante la strada.

Il sinistro si è verificato precisamente nei pressi del comune di Francavilla Marittima: a perdere la vita è stato il giovane che era seduto suo sedili posteriori, S.C. le sue iniziali.

Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, non c'è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto sul colpo a causa del gravissimo impatto.

Ferita gravemente invece la ragazza che era seduta accanto al guidatore. La giovane, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Cosenza, dove è stata subito ricoverata in gravi condizioni.

La sua prognosi risulta essere riservata. Il conducente, invece, è rimasto ferito, ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. I sanitari lo hanno comunque trasportato in ospedale dove è stato ricoverato.

I tre giovani stavano facendo rientro nella propria abitazione dopo aver trascorso alcune ore di relax sulla costa jonica cosentina.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario, si è recato il medico legale incaricato dal magistrato di turno in Procura a Castrovillari, per effettuare i rilievi di rito. Il corpo del 20enne in questo momento si trova presso l'obitorio dell’ospedale Ferrari della stessa città del Pollino. Le forze dell'ordine hanno iniziato a le tutte le indagini del caso per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto.