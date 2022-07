Lutto ad Avanti un altro. Nella serata di venerdì 8 luglio è arrivata la notizia della scomparsa improvvisa di Emanuele Vaccarini, che impersonava il gladiatore nella trasmissione di Paolo Bonolis. Il protagonista dello show di Canale 5 era molto amato sui social, dove condivideva con i suoi follower su Instagram alcune ricette di cucina. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso.

La notizia della morte improvvisa del gladiatore della trasmissione Avanti un altro ha lasciato di stucco i fan della trasmissione Mediaset.

Nella serata di venerdì 8 luglio, infatti, si è diffusa in rete la notizia della scomparsa prematura, del giovane protagonista della trasmissione di Canale 5. Emanuele Vaccarini era nato a Roma il 18 luglio 1977, sotto il segno del Cancro. Al momento non sono trapelati dettagli sul decesso del quarantacinquenne. Inoltre, anche Paolo Bonolis e altri colleghi del programma serale Mediaset non hanno ancora pubblicato dichiarazioni sui social in merito al decesso del gladiatore.

Emanuele Vaccarini è morto a soli 45 anni. Il padre, quando era giovane, voleva che seguisse le sue orme e intraprendesse la carriera calcistica, ma il protagonista di Avanti un altro non ha mai avuto una passione per il pallone.

In seguito, sua madre lo portò a un corso di karate ed Emanuele scoprì la passione per le arti marziali. Vaccarini ha sempre avuto una passione per lo sport e ha preso parte a film storici di guerra, facendo la comparsa. Da qualche tempo, inoltre, il quarantacinquenne aveva preso parte alla trasmissione di Paolo Bonolis, interpretando il ruolo del gladiatore.

Purtroppo, la vita di Emanuele Vaccarini è stata spezzata prematuramente, a soli 45 anni. Al momento, non sono trapelati dettagli sulle cause del decesso. Sui social, il gladiatore di Avanti un altro era diventato popolare, al punto da avere oltre 36.000 follower.

Il protagonista della trasmissione di Paolo Bonolis condivideva con i suoi fan alcune ricette della tradizione romana e altre prelibatezze tipiche italiane. Negli ultimi filmati pubblicati sul suo account, Vaccarini aveva condiviso il procedimento per fare gli schiaffoni alla frascatana e la ricetta di Sora Lella del pollo con i peperoni. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualche dettaglio in più sulle cause della morte del gladiatore di Canale 5.